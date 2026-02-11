Pasta con burrata y tomates confitados: receta fácil y elegante

Esta receta de pasta con burrata y tomates confitados combina sencillez y elegancia en un plato lleno de sabor y textura. Perfecta para una comida especial o una cena ligera, resalta la cremosidad del queso con la intensidad dulce de los tomates cocinados lentamente. Es moderna, vistosa y deliciosa.

La burrata fue creada en el sur de Italia y esta receta resalta su textura suave y cremosa.

La burrata fue creada en el sur de Italia y esta receta resalta su textura suave y cremosa.

2- Coloca los tomates cherry en una bandeja para horno. Agrega el ajo, el azúcar, la sal, la pimienta, el orégano y 3 cucharadas de aceite de oliva.

3- Mezcla suavemente y hornea durante 45–60 minutos, hasta que los tomates estén suaves y ligeramente caramelizados.

4- Mientras tanto, cocina la pasta en abundante agua con sal según las instrucciones del paquete hasta que esté al dente.

5- Reserva 1/2 taza del agua de cocción y escurre la pasta.

6- Mezcla la pasta caliente con los tomates confitados y un poco del agua reservada para integrar sabores.

7- Añade la cucharada restante de aceite de oliva y ajusta sal si es necesario.

8- Sirve la pasta en platos individuales y coloca media bola de burrata sobre cada porción.

9- Decora con hojas de albahaca fresca y queso parmesano si lo deseas.

10- Rompe la burrata justo antes de comer para que su interior cremoso se mezcle con la pasta.

Una buena receta de pasta italiana siempre recomienda terminar la cocción mezclando la pasta caliente con la salsa para integrar mejor los sabores. Una buena receta de pasta italiana siempre recomienda terminar la cocción mezclando la pasta caliente con la salsa para integrar mejor los sabores. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Preparar esta pasta con burrata y tomates confitados demuestra que la cocina sencilla puede ser sofisticada y memorable. El contraste entre la pasta caliente, los tomates dulces, y la burrata cremosa crea una armonía irresistible. Además, es una opción versátil que puede adaptarse fácilmente añadiendo vegetales, proteínas o cambiando el tipo de pasta. La clave está en respetar la cocción lenta de los tomates para intensificar su sabor natural. Servida recién hecha y con ingredientes frescos, esta preparación transforma una comida cotidiana en una experiencia especial digna de cualquier ocasión. Fácil de preparar y siempre sorprendente. ¡A disfrutar!