Pasta con burrata y tomates confitados: receta fácil y elegante
Prepara esta receta paso a paso de pasta con burrata y tomates confitados, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de pasta con burrata y tomates confitados combina sencillez y elegancia en un plato lleno de sabor y textura. Perfecta para una comida especial o una cena ligera, resalta la cremosidad del queso con la intensidad dulce de los tomates cocinados lentamente. Es moderna, vistosa y deliciosa.
Ingredientes para la mejor pasta con burrata y tomates confitados
Rinde 4 porciones.
- 400 g de pasta (de tu preferencia).
- 2 bolas de burrata fresca (aprox. 250 g en total).
- 400 g de tomates cherry.
- 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
- 3 dientes de ajo en láminas.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 1/2 cucharadita de sal.
- 1/4 cucharadita de pimienta negra.
- 1 cucharadita de orégano seco o tomillo fresco.
- Hojas de albahaca fresca al gusto.
- Queso parmesano rallado al gusto (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Precalienta el horno a 160 °C.
2- Coloca los tomates cherry en una bandeja para horno. Agrega el ajo, el azúcar, la sal, la pimienta, el orégano y 3 cucharadas de aceite de oliva.
3- Mezcla suavemente y hornea durante 45–60 minutos, hasta que los tomates estén suaves y ligeramente caramelizados.
4- Mientras tanto, cocina la pasta en abundante agua con sal según las instrucciones del paquete hasta que esté al dente.
5- Reserva 1/2 taza del agua de cocción y escurre la pasta.
6- Mezcla la pasta caliente con los tomates confitados y un poco del agua reservada para integrar sabores.
7- Añade la cucharada restante de aceite de oliva y ajusta sal si es necesario.
8- Sirve la pasta en platos individuales y coloca media bola de burrata sobre cada porción.
9- Decora con hojas de albahaca fresca y queso parmesano si lo deseas.
10- Rompe la burrata justo antes de comer para que su interior cremoso se mezcle con la pasta.
De la cocina a la mesa
Preparar esta pasta con burrata y tomates confitados demuestra que la cocina sencilla puede ser sofisticada y memorable. El contraste entre la pasta caliente, los tomates dulces, y la burrata cremosa crea una armonía irresistible. Además, es una opción versátil que puede adaptarse fácilmente añadiendo vegetales, proteínas o cambiando el tipo de pasta. La clave está en respetar la cocción lenta de los tomates para intensificar su sabor natural. Servida recién hecha y con ingredientes frescos, esta preparación transforma una comida cotidiana en una experiencia especial digna de cualquier ocasión. Fácil de preparar y siempre sorprendente. ¡A disfrutar!