Receta de tortitas negras: la factura argentina tradicional
Prepara esta receta paso a paso de tortitas negras, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de unas deliciosas facturas.
Esta receta de tortitas negras, clásica factura argentina, es ideal para acompañar el mate o el café. Crujientes por fuera y tiernas por dentro, se preparan con masa simple y azúcar negra. Es una receta tradicional de panadería muy querida y fácil de hacer en casa para toda la familia.
Ingredientes para unas facturas perfectas
Rinde 8 tortitas negras.
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo.
- 10 g de sal.
- 50 g de azúcar.
- 10 g de levadura seca.
- 50 g de manteca.
- 250 ml de agua tibia.
Para la cobertura:
- 150 g de azúcar negra.
- 2 cucharadas de agua.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- En un bol, mezcla la harina, el azúcar y la sal.
2- Disuelve la levadura en el agua tibia y agrégala a los secos.
3- Incorpora la manteca y amasa hasta obtener una masa lisa.
4- Cubre y deja reposar hasta que duplique su volumen.
5- Divide la masa en bollos y aplástalos ligeramente.
6- Colócalos en una placa para horno enmantecada.
7- Humedece la superficie y cubre con azúcar negra.
8- Deja levar 15 minutos.
9- Hornea a 180 °C durante 20 minutos o hasta dorar.
De la cocina a la mesa
Las tortitas negras argentinas son un símbolo de la panadería rioplatense y una de las facturas más populares. Esta receta permite recrear en casa un sabor auténtico, económico y muy rendidor. Son perfectas para compartir, llevar a la mesa del desayuno o la merienda, y disfrutar recién horneadas. Su cobertura de azúcar negra aporta un dulzor profundo y una textura inconfundible. Prepararlas no requiere experiencia previa, solo paciencia y buenos ingredientes. Con esta receta, es posible mantener viva una tradición simple que acompaña momentos cotidianos y encuentros familiares llenos de calidez y memorias. ¡A disfrutar!