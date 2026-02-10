Presenta:

Tendencias

|

Receta

Receta de tortitas negras: la factura argentina tradicional

Prepara esta receta paso a paso de tortitas negras, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de unas deliciosas facturas.

Candela Spann

Cada panadería adapta la receta según su estilo y tradición local.

Cada panadería adapta la receta según su estilo y tradición local.

Vinómanos

Esta receta de tortitas negras, clásica factura argentina, es ideal para acompañar el mate o el café. Crujientes por fuera y tiernas por dentro, se preparan con masa simple y azúcar negra. Es una receta tradicional de panadería muy querida y fácil de hacer en casa para toda la familia.

Te Podría Interesar

Esta receta nació como una opción económica dentro de las facturas argentinas.
Esta receta naci&oacute; como una opci&oacute;n econ&oacute;mica dentro de las facturas argentinas.

Esta receta nació como una opción económica dentro de las facturas argentinas.

Ingredientes para unas facturas perfectas

Rinde 8 tortitas negras.

Para la masa:

  • 500 g de harina de trigo.
  • 10 g de sal.
  • 50 g de azúcar.
  • 10 g de levadura seca.
  • 50 g de manteca.
  • 250 ml de agua tibia.

Para la cobertura:

  • 150 g de azúcar negra.
  • 2 cucharadas de agua.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- En un bol, mezcla la harina, el azúcar y la sal.

2- Disuelve la levadura en el agua tibia y agrégala a los secos.

3- Incorpora la manteca y amasa hasta obtener una masa lisa.

4- Cubre y deja reposar hasta que duplique su volumen.

5- Divide la masa en bollos y aplástalos ligeramente.

6- Colócalos en una placa para horno enmantecada.

7- Humedece la superficie y cubre con azúcar negra.

8- Deja levar 15 minutos.

9- Hornea a 180 °C durante 20 minutos o hasta dorar.

El azúcar negra es clave para darle identidad y sabor a la receta original.
El az&uacute;car negra es clave para darle identidad y sabor a la receta original.

El azúcar negra es clave para darle identidad y sabor a la receta original.

De la cocina a la mesa

Las tortitas negras argentinas son un símbolo de la panadería rioplatense y una de las facturas más populares. Esta receta permite recrear en casa un sabor auténtico, económico y muy rendidor. Son perfectas para compartir, llevar a la mesa del desayuno o la merienda, y disfrutar recién horneadas. Su cobertura de azúcar negra aporta un dulzor profundo y una textura inconfundible. Prepararlas no requiere experiencia previa, solo paciencia y buenos ingredientes. Con esta receta, es posible mantener viva una tradición simple que acompaña momentos cotidianos y encuentros familiares llenos de calidez y memorias. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas