Cómo preparar chia pudding de banana: una receta fácil y nutritiva

Prepara esta receta paso a paso de chia pudding de banana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.

Candela Spann

La receta de chia pudding mejora su textura cuanto más tiempo reposa en frío.

Esta receta de chia pudding de banana es una opción saludable, práctica y deliciosa para desayunos o meriendas. Combina ingredientes naturales, aporta energía sostenida y se prepara sin cocción. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en una alternativa ideal para cualquier momento del día.

La banana en esta receta de chia pudding aporta dulzor natural sin necesidad de azúcar refinada.
Ingredientes para un chia pudding perfecto

Rinde 2 porciones.

  • Semillas de chía: 4 cucharadas.
  • Leche (animal o vegetal): 300 ml.
  • Banana madura: 1 unidad grande.
  • Miel o jarabe de agave: 1 cucharada.
  • Esencia de vainilla: ½ cucharadita.
  • Canela en polvo: una pizca.
  • Banana en rodajas (para decorar): ½ unidad.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Colocar la leche en un bol o frasco con tapa.

2- Añadir las semillas de chía y mezclar bien para evitar grumos.

3- Agregar la miel, la vainilla y la canela, integrando todos los ingredientes.

4- Tapar y llevar a la heladera durante al menos 4 horas, mezclando una vez a la mitad del tiempo.

5- Pasado el reposo, pisar la banana hasta obtener un puré.

6- Incorporar el puré de banana al pudding y mezclar suavemente.

7- Servir en vasos o frascos y decorar con rodajas de banana antes de consumir.

Esta receta de chia pudding se popularizó por su alto contenido de fibra y saciedad.
De la cocina a la mesa

El chia pudding de banana es una preparación simple que destaca por su valor nutricional y su facilidad de elaboración. Esta receta resulta ideal para quienes buscan opciones equilibradas sin resignar sabor, ya que combina fibra, energía natural y una textura agradable. Además, es una base versátil que permite sumar frutas, frutos secos o cacao según preferencias personales. Al prepararse con anticipación, se adapta perfectamente a rutinas activas y ayuda a mantener una alimentación ordenada. Esta receta demuestra que comer saludable puede ser sencillo, accesible y muy sabroso, incluso con pocos ingredientes. ¡A disfrutar!

