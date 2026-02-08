Cómo preparar chia pudding de banana: una receta fácil y nutritiva
Prepara esta receta paso a paso de chia pudding de banana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de chia pudding de banana es una opción saludable, práctica y deliciosa para desayunos o meriendas. Combina ingredientes naturales, aporta energía sostenida y se prepara sin cocción. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en una alternativa ideal para cualquier momento del día.
Te Podría Interesar
Ingredientes para un chia pudding perfecto
Rinde 2 porciones.
- Semillas de chía: 4 cucharadas.
- Leche (animal o vegetal): 300 ml.
- Banana madura: 1 unidad grande.
- Miel o jarabe de agave: 1 cucharada.
- Esencia de vainilla: ½ cucharadita.
- Canela en polvo: una pizca.
- Banana en rodajas (para decorar): ½ unidad.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Colocar la leche en un bol o frasco con tapa.
2- Añadir las semillas de chía y mezclar bien para evitar grumos.
3- Agregar la miel, la vainilla y la canela, integrando todos los ingredientes.
4- Tapar y llevar a la heladera durante al menos 4 horas, mezclando una vez a la mitad del tiempo.
5- Pasado el reposo, pisar la banana hasta obtener un puré.
6- Incorporar el puré de banana al pudding y mezclar suavemente.
7- Servir en vasos o frascos y decorar con rodajas de banana antes de consumir.
De la cocina a la mesa
El chia pudding de banana es una preparación simple que destaca por su valor nutricional y su facilidad de elaboración. Esta receta resulta ideal para quienes buscan opciones equilibradas sin resignar sabor, ya que combina fibra, energía natural y una textura agradable. Además, es una base versátil que permite sumar frutas, frutos secos o cacao según preferencias personales. Al prepararse con anticipación, se adapta perfectamente a rutinas activas y ayuda a mantener una alimentación ordenada. Esta receta demuestra que comer saludable puede ser sencillo, accesible y muy sabroso, incluso con pocos ingredientes. ¡A disfrutar!