Cómo preparar chia pudding de banana: una receta fácil y nutritiva

Esta receta de chia pudding de banana es una opción saludable, práctica y deliciosa para desayunos o meriendas. Combina ingredientes naturales, aporta energía sostenida y se prepara sin cocción. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en una alternativa ideal para cualquier momento del día.

La banana en esta receta de chia pudding aporta dulzor natural sin necesidad de azúcar refinada.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Colocar la leche en un bol o frasco con tapa.

2- Añadir las semillas de chía y mezclar bien para evitar grumos.

3- Agregar la miel, la vainilla y la canela, integrando todos los ingredientes.

4- Tapar y llevar a la heladera durante al menos 4 horas, mezclando una vez a la mitad del tiempo.

5- Pasado el reposo, pisar la banana hasta obtener un puré.

6- Incorporar el puré de banana al pudding y mezclar suavemente.

7- Servir en vasos o frascos y decorar con rodajas de banana antes de consumir.

Esta receta de chia pudding se popularizó por su alto contenido de fibra y saciedad. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El chia pudding de banana es una preparación simple que destaca por su valor nutricional y su facilidad de elaboración. Esta receta resulta ideal para quienes buscan opciones equilibradas sin resignar sabor, ya que combina fibra, energía natural y una textura agradable. Además, es una base versátil que permite sumar frutas, frutos secos o cacao según preferencias personales. Al prepararse con anticipación, se adapta perfectamente a rutinas activas y ayuda a mantener una alimentación ordenada. Esta receta demuestra que comer saludable puede ser sencillo, accesible y muy sabroso, incluso con pocos ingredientes. ¡A disfrutar!