Barritas de avena, banana y coco: receta ideal para snacks saludables

Prepara esta receta paso a paso de barritas de avena, banana y coco, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.

Candela Spann

La banana madura es clave en la receta para endulzar de forma natural.

Esta receta de barritas de avena, banana y coco es ideal para quienes buscan un snack casero, nutritivo y fácil de preparar. Combina ingredientes naturales que aportan energía y sabor, resultando perfecta para desayunos rápidos, meriendas saludables o para llevar como colación a cualquier lugar.

Muchas versiones de esta receta se hornean o se preparan sin cocción.
Ingredientes para unas barritas de avena perfectas

Rinde 10 barritas.

  • Avena arrollada: 250 g.
  • Bananas maduras: 3 unidades.
  • Coco rallado: 80 g.
  • Miel o azúcar mascabo: 3 cucharadas.
  • Aceite de coco o aceite neutro: 3 cucharadas.
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
  • Canela en polvo: ½ cucharadita.
  • Sal: Una pizca.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Precalentar el horno a 180 °C.

2- Pisar las bananas en un bol hasta obtener un puré.

3- Agregar la miel, el aceite, la vainilla y mezclar bien.

4- Incorporar la avena, el coco rallado, la canela y la sal.

5- Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.

6- Volcar la mezcla en una placa forrada con papel manteca.

7- Presionar bien para compactar.

8- Hornear durante 25 minutos o hasta que esté dorada.

9- Retirar, dejar enfriar y cortar en barritas.

Esta receta no necesita harina ni azúcar refinada.
De la cocina a la mesa

Las barritas de avena, banana y coco son una receta práctica y saludable que permite aprovechar frutas maduras y preparar un snack casero sin conservantes. Su textura suave y sabor natural las convierte en una excelente alternativa a los productos industriales. Además, esta receta se puede adaptar fácilmente agregando frutos secos, semillas o chips de chocolate. Son ideales para llevar al trabajo, a la escuela o para consumir antes de una actividad física. Prepararlas en casa no solo es económico, sino que también garantiza ingredientes de calidad y un resultado nutritivo que acompaña distintos momentos del día con energía y buen sabor. ¡A disfrutar!

