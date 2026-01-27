Barritas de avena, banana y coco: receta ideal para snacks saludables
Prepara esta receta paso a paso de barritas de avena, banana y coco, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de barritas de avena, banana y coco es ideal para quienes buscan un snack casero, nutritivo y fácil de preparar. Combina ingredientes naturales que aportan energía y sabor, resultando perfecta para desayunos rápidos, meriendas saludables o para llevar como colación a cualquier lugar.
Ingredientes para unas barritas de avena perfectas
Rinde 10 barritas.
- Avena arrollada: 250 g.
- Bananas maduras: 3 unidades.
- Coco rallado: 80 g.
- Miel o azúcar mascabo: 3 cucharadas.
- Aceite de coco o aceite neutro: 3 cucharadas.
- Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
- Canela en polvo: ½ cucharadita.
- Sal: Una pizca.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Precalentar el horno a 180 °C.
2- Pisar las bananas en un bol hasta obtener un puré.
3- Agregar la miel, el aceite, la vainilla y mezclar bien.
4- Incorporar la avena, el coco rallado, la canela y la sal.
5- Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
6- Volcar la mezcla en una placa forrada con papel manteca.
7- Presionar bien para compactar.
8- Hornear durante 25 minutos o hasta que esté dorada.
9- Retirar, dejar enfriar y cortar en barritas.
De la cocina a la mesa
Las barritas de avena, banana y coco son una receta práctica y saludable que permite aprovechar frutas maduras y preparar un snack casero sin conservantes. Su textura suave y sabor natural las convierte en una excelente alternativa a los productos industriales. Además, esta receta se puede adaptar fácilmente agregando frutos secos, semillas o chips de chocolate. Son ideales para llevar al trabajo, a la escuela o para consumir antes de una actividad física. Prepararlas en casa no solo es económico, sino que también garantiza ingredientes de calidad y un resultado nutritivo que acompaña distintos momentos del día con energía y buen sabor. ¡A disfrutar!