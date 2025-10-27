Presenta:

Seguí la receta de pan de avena y miel y disfrutá un pan casero y nutritivo

Esta receta de pan de avena y miel es perfecta para un desayuno saludable, una merienda casera o para llevar al trabajo.

Candela Spann

Prepará en casa la receta de pan de avena y miel perfecta para toda la semana.

Shutterstock

Si buscás un pan casero que sea nutritivo, aromático y fácil de preparar, esta receta de pan de avena y miel es ideal. Perfecto para desayunos o meriendas, queda tierno por dentro y doradito por fuera. Con este pan vas a lucirte sin complicarte y disfrutar un de su sabor.

Ingredientes

Rinde: 1 pan grande o 12 pancitos medianos

  • 300 g de harina 0000.
  • 2 cucharaditas (10 g) de polvo de hornear.
  • 80 g de azúcar.
  • 1 pizca de sal.
  • 100 g de manteca fría en cubos.
  • 1 huevo.
  • 100 ml de leche (aproximadamente, según absorción de la harina).
  • 100 g de arándanos frescos o congelados.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
  • azúcar glass para espolvorear.
Un pan saludable y lleno de sabor
La avena en esta receta aporta fibra y energía, ideal para arrancar el día con fuerza.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Disolvé la levadura con el azúcar en agua tibia y dejá reposar 5 minutos hasta que espume.
  2. Mezclá la harina con la avena y la sal en un bol grande.
  3. Incorporá la manteca o aceite y la mezcla de levadura. Amasá hasta formar una masa homogénea y elástica.
  4. Agregá la miel y amasá unos minutos más hasta que quede bien integrada.
  5. Dejá leudar la masa tapada con un paño húmedo durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
  6. Formá un pan grande o dividí en pancitos individuales y acomodalos en una placa con papel manteca.
  7. Opcional: pincelá con huevo batido para que quede doradito.
  8. Horneá a 180°C durante 25–30 minutos (pancitos 15–20 min) hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
  9. Dejá enfriar antes de cortar o servir.
Empezá el día lleno de energía
La miel reemplaza parte del azúcar y da un aroma natural que hace único al pan.

El pan de avena y miel es una receta muy valorada en Argentina por su sabor dulce natural y textura suave. La miel aporta humedad y aroma, mientras la avena da fibra y energía. Se conserva en recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente y se puede congelar antes o después de hornear para prolongar su frescura. ¡Y a disfrutar!.

