Seguí la receta de pan de avena y miel y disfrutá un pan casero y nutritivo

Si buscás un pan casero que sea nutritivo, aromático y fácil de preparar, esta receta de pan de avena y miel es ideal. Perfecto para desayunos o meriendas, queda tierno por dentro y doradito por fuera. Con este pan vas a lucirte sin complicarte y disfrutar un de su sabor.

300 g de harina 0000.

2 cucharaditas (10 g) de polvo de hornear.

80 g de azúcar.

1 pizca de sal.

100 g de manteca fría en cubos.

1 huevo.

100 ml de leche (aproximadamente, según absorción de la harina).

100 g de arándanos frescos o congelados.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

azúcar glass para espolvorear.

Un pan saludable y lleno de sabor La avena en esta receta aporta fibra y energía, ideal para arrancar el día con fuerza. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura con el azúcar en agua tibia y dejá reposar 5 minutos hasta que espume. Mezclá la harina con la avena y la sal en un bol grande. Incorporá la manteca o aceite y la mezcla de levadura. Amasá hasta formar una masa homogénea y elástica. Agregá la miel y amasá unos minutos más hasta que quede bien integrada. Dejá leudar la masa tapada con un paño húmedo durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Formá un pan grande o dividí en pancitos individuales y acomodalos en una placa con papel manteca. Opcional: pincelá con huevo batido para que quede doradito. Horneá a 180°C durante 25–30 minutos (pancitos 15–20 min) hasta que estén dorados y cocidos por dentro. Dejá enfriar antes de cortar o servir.

Empezá el día lleno de energía La miel reemplaza parte del azúcar y da un aroma natural que hace único al pan. Shutterstock

El pan de avena y miel es una receta muy valorada en Argentina por su sabor dulce natural y textura suave. La miel aporta humedad y aroma, mientras la avena da fibra y energía. Se conserva en recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente y se puede congelar antes o después de hornear para prolongar su frescura. ¡Y a disfrutar!.