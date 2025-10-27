Seguí la receta de pan de avena y miel y disfrutá un pan casero y nutritivo
Esta receta de pan de avena y miel es perfecta para un desayuno saludable, una merienda casera o para llevar al trabajo.
Si buscás un pan casero que sea nutritivo, aromático y fácil de preparar, esta receta de pan de avena y miel es ideal. Perfecto para desayunos o meriendas, queda tierno por dentro y doradito por fuera. Con este pan vas a lucirte sin complicarte y disfrutar un de su sabor.
Ingredientes
Rinde: 1 pan grande o 12 pancitos medianos
- 300 g de harina 0000.
- 2 cucharaditas (10 g) de polvo de hornear.
- 80 g de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- 100 g de manteca fría en cubos.
- 1 huevo.
- 100 ml de leche (aproximadamente, según absorción de la harina).
- 100 g de arándanos frescos o congelados.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
- azúcar glass para espolvorear.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Disolvé la levadura con el azúcar en agua tibia y dejá reposar 5 minutos hasta que espume.
- Mezclá la harina con la avena y la sal en un bol grande.
- Incorporá la manteca o aceite y la mezcla de levadura. Amasá hasta formar una masa homogénea y elástica.
- Agregá la miel y amasá unos minutos más hasta que quede bien integrada.
- Dejá leudar la masa tapada con un paño húmedo durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
- Formá un pan grande o dividí en pancitos individuales y acomodalos en una placa con papel manteca.
- Opcional: pincelá con huevo batido para que quede doradito.
- Horneá a 180°C durante 25–30 minutos (pancitos 15–20 min) hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
- Dejá enfriar antes de cortar o servir.
El pan de avena y miel es una receta muy valorada en Argentina por su sabor dulce natural y textura suave. La miel aporta humedad y aroma, mientras la avena da fibra y energía. Se conserva en recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente y se puede congelar antes o después de hornear para prolongar su frescura. ¡Y a disfrutar!.