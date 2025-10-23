Acompañá el mate o el café con esta receta de pan de miel esponjoso

La receta de pan de miel tiene raíces europeas, pero se hizo popular en Argentina gracias a las colectividades alemanas y suizos.

Precalentá el horno a 170 °C y enmantecá y enhariná un molde tipo budín o dos pequeños.

Calentá la miel, colocála en una ollita a fuego suave unos segundos hasta que esté fluida, sin hervir.

En un bol, batí los huevos con el azúcar, el aceite, la leche, la miel tibia y la esencia de vainilla.

En otro recipiente mezclá la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y las especias.

Agregá los secos a los líquidos de a poco, mezclando con espátula o batidor hasta lograr una masa lisa y sin grumos.

Volcá la mezcla en el molde y horneá entre 40 y 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.