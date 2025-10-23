Acompañá el mate o el café con esta receta de pan de miel esponjoso
Animate a hacer esta receta de pan de miel tradicional, un clásico que llena de aroma y dulzura tu cocina.
Aromático, húmedo y con ese perfume inconfundible que llena la cocina, el pan de miel es un clásico de la repostería casera argentina. Ideal para acompañar el mate, el té o un café con leche, esta receta te enseña a hacerlo paso a paso, con ingredientes simples y mucho sabor.
Ingredientes para un pan perfecto
Rinde: 2 panes medianos o 1 grande
Te Podría Interesar
- Harina 0000, 350 g.
- Miel, 200 g.
- Azúcar negra, 100 g.
- Aceite neutro, 100 ml.
- Huevos, 2.
- Leche, 150 ml.
- Bicarbonato de sodio, 1 cdita.
- Polvo de hornear, 1 cdita.
- Canela, 1 cdita.
- Clavo de olor molido, ½ cdita.
- Nuez moscada, 1 pizca.
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Precalentá el horno a 170 °C y enmantecá y enhariná un molde tipo budín o dos pequeños.
Calentá la miel, colocála en una ollita a fuego suave unos segundos hasta que esté fluida, sin hervir.
En un bol, batí los huevos con el azúcar, el aceite, la leche, la miel tibia y la esencia de vainilla.
En otro recipiente mezclá la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y las especias.
Agregá los secos a los líquidos de a poco, mezclando con espátula o batidor hasta lograr una masa lisa y sin grumos.
Volcá la mezcla en el molde y horneá entre 40 y 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Esperá unos minutos antes de desmoldar. El pan de miel mejora su sabor después de un día de reposo.
Si querés un pan más húmedo, envolvelo en film cuando se enfríe y guardalo de un día para el otro antes de cortarlo.
Podés agregarle nueces picadas, ralladura de naranja o trocitos de chocolate para personalizarlo. Se conserva perfectamente durante una semana en un recipiente hermético o envuelto en papel film.
Esta receta de pan de miel tiene origen europeo, pero en Argentina se volvió tradición en las panaderías porteñas, especialmente cerca de las Fiestas. ¡Y a disfrutar!.