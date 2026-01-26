Si el verano te deja sin ideas para cocinar ¡esta es la receta ideal! Sopa fría de melón
Receta de sopa fría de melón con jamón crudo, ideal para el verano: fresca, elegante y liviana, perfecta como entrada para días de calor.
Esta receta de sopa fría de melón con jamón crudo es un clásico del verano: fresca, elegante y muy fácil de preparar. Combina el dulzor natural del melón con el sabor intenso del jamón, logrando un contraste ideal para días de calor. Funciona perfecto como entrada liviana o plato frío para una comida especial sin complicarse.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
800 g de melón pelado y sin semillas.
100 g de jamón crudo en fetas finas.
100 ml de crema de leche.
Jugo de 1/2 limón.
1 cucharada de aceite de oliva.
Sal a gusto.
Pimienta a gusto.
Hojas de menta opcionales.
Paso a paso para preparar una sopa fría exquisita
1- Cortar el melón en cubos y colocarlo en la licuadora.
2- Agregar la crema de leche, el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
3- Licuar hasta obtener una sopa lisa y bien cremosa.
4- Llevar a la heladera por al menos 1 hora para que esté bien fría.
5- Cortar el jamón crudo en tiras o trozos pequeños.
6- Servir la sopa y terminar con el jamón crudo por encima.
7- Opcional: decorar con menta fresca.
De la cocina a la mesa
Servila bien fría en platos hondos o vasos, ideal para abrir una comida de verano. Podés acompañarla con pan crocante o grisines. Es una preparación simple pero sofisticada, perfecta para almuerzos al aire libre, cenas livianas o encuentros donde querés lucirte sin pasar horas en la cocina. ¡A disfrutar!