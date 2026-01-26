Presenta:

Si el verano te deja sin ideas para cocinar ¡esta es la receta ideal! Sopa fría de melón

Receta de sopa fría de melón con jamón crudo, ideal para el verano: fresca, elegante y liviana, perfecta como entrada para días de calor.

Candela Spann

Verano refrescante, sopa fría de melón
Shutterstock

Esta receta de sopa fría de melón con jamón crudo es un clásico del verano: fresca, elegante y muy fácil de preparar. Combina el dulzor natural del melón con el sabor intenso del jamón, logrando un contraste ideal para días de calor. Funciona perfecto como entrada liviana o plato frío para una comida especial sin complicarse.

Esta sopa fría de melón es la clave del verano

Ingredientes (rinde 4 porciones)

800 g de melón pelado y sin semillas.

100 g de jamón crudo en fetas finas.

100 ml de crema de leche.

Jugo de 1/2 limón.

1 cucharada de aceite de oliva.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Hojas de menta opcionales.

Paso a paso para preparar una sopa fría exquisita

1- Cortar el melón en cubos y colocarlo en la licuadora.

2- Agregar la crema de leche, el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

3- Licuar hasta obtener una sopa lisa y bien cremosa.

4- Llevar a la heladera por al menos 1 hora para que esté bien fría.

5- Cortar el jamón crudo en tiras o trozos pequeños.

6- Servir la sopa y terminar con el jamón crudo por encima.

7- Opcional: decorar con menta fresca.

Si el verano te pone de malhumor, prepará esta sopa fría de melón y disfrutá

De la cocina a la mesa

Servila bien fría en platos hondos o vasos, ideal para abrir una comida de verano. Podés acompañarla con pan crocante o grisines. Es una preparación simple pero sofisticada, perfecta para almuerzos al aire libre, cenas livianas o encuentros donde querés lucirte sin pasar horas en la cocina. ¡A disfrutar!

