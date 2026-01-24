Ensalada fresca de verano: hojas verdes, sandía, pepino y queso

Esta receta fresca y liviana es ideal para el verano , cuando buscamos platos simples, rápidos y bien hidratantes. La combinación de hojas verdes, sandía, queso y pepino logra un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado , aportando textura, frescura y sabor sin complicaciones. Es una opción práctica para almuerzos livianos o acompañar comidas al aire libre. ¡Manos a la obra!

Preparar esta ensalada de verano es un delicia total

1- Lavar y secar bien las hojas verdes y colocarlas en una ensaladera amplia.

2 tazas de sandía en cubos, sin semillas

2- Cortar la sandía en cubos medianos y sumarla a las hojas.

3- Pelar y cortar el pepino en rodajas finas o medias lunas.

4- Cortar el queso en cubos o desgranarlo y agregarlo a la ensalada.

5- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

6- Mezclar suavemente y, si se desea, sumar menta fresca picada.

Esta delicia de verano es una ensalada que combina ingredientes deliciosos

De la cocina a la mesa

Servila bien fría para potenciar su frescura. Es ideal como plato principal liviano o como acompañamiento de carnes grilladas. También funciona perfecto para picnics o comidas al aire libre. Preparala en el momento para mantener las texturas y colores.