Ensalada fresca de verano: hojas verdes, sandía, pepino y queso

Receta ideal para el verano: ensalada de hojas verdes con sandía, queso y pepino, fresca, liviana y perfecta para días de calor intenso.

Candela Spann

La ensalada definitiva de verano
Esta receta fresca y liviana es ideal para el verano, cuando buscamos platos simples, rápidos y bien hidratantes. La combinación de hojas verdes, sandía, queso y pepino logra un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado, aportando textura, frescura y sabor sin complicaciones. Es una opción práctica para almuerzos livianos o acompañar comidas al aire libre. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 100 gramos de hojas verdes mixtas (rúcula, lechuga, espinaca)

  • 2 tazas de sandía en cubos, sin semillas

  • 1 pepino mediano

  • 150 gramos de queso (fresco, port salut o feta)

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 1 cucharada de jugo de limón

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: hojas de menta fresca

Paso a paso para lograr la ensalada de verano perfecta

1- Lavar y secar bien las hojas verdes y colocarlas en una ensaladera amplia.

2- Cortar la sandía en cubos medianos y sumarla a las hojas.

3- Pelar y cortar el pepino en rodajas finas o medias lunas.

4- Cortar el queso en cubos o desgranarlo y agregarlo a la ensalada.

5- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

6- Mezclar suavemente y, si se desea, sumar menta fresca picada.

De la cocina a la mesa

Servila bien fría para potenciar su frescura. Es ideal como plato principal liviano o como acompañamiento de carnes grilladas. También funciona perfecto para picnics o comidas al aire libre. Preparala en el momento para mantener las texturas y colores.

