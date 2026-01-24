Ensalada fresca de verano: hojas verdes, sandía, pepino y queso
Receta ideal para el verano: ensalada de hojas verdes con sandía, queso y pepino, fresca, liviana y perfecta para días de calor intenso.
Esta receta fresca y liviana es ideal para el verano, cuando buscamos platos simples, rápidos y bien hidratantes. La combinación de hojas verdes, sandía, queso y pepino logra un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado, aportando textura, frescura y sabor sin complicaciones. Es una opción práctica para almuerzos livianos o acompañar comidas al aire libre. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
100 gramos de hojas verdes mixtas (rúcula, lechuga, espinaca)
2 tazas de sandía en cubos, sin semillas
1 pepino mediano
150 gramos de queso (fresco, port salut o feta)
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de jugo de limón
Sal y pimienta a gusto
Opcional: hojas de menta fresca
Paso a paso para lograr la ensalada de verano perfecta
1- Lavar y secar bien las hojas verdes y colocarlas en una ensaladera amplia.
2- Cortar la sandía en cubos medianos y sumarla a las hojas.
3- Pelar y cortar el pepino en rodajas finas o medias lunas.
4- Cortar el queso en cubos o desgranarlo y agregarlo a la ensalada.
5- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
6- Mezclar suavemente y, si se desea, sumar menta fresca picada.
De la cocina a la mesa
Servila bien fría para potenciar su frescura. Es ideal como plato principal liviano o como acompañamiento de carnes grilladas. También funciona perfecto para picnics o comidas al aire libre. Preparala en el momento para mantener las texturas y colores.