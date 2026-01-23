Presenta:

Tendencias

|

Verano

Una ensalada con queso azul ¡la delicia del verano definitiva!

Receta de ensalada de queso azul, pera y hojas verdes, ideal para el verano: fresca, equilibrada y rápida, perfecta como entrada o plato liviano.

Candela Spann

Esta ensalada es la mejor opción para el verano
Shutterstock

Esta ensalada de queso azul, pera y hojas verdes es una receta elegante y fresca, ideal para el verano. Combina sabores intensos y dulces en un plato liviano pero con carácter. Funciona como entrada o plato principal suave, se prepara en minutos y suma textura, color y contraste a la mesa cotidiana. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

En este verano prepará ensaladas así de frescas
En este verano prepar&aacute; ensaladas as&iacute; de frescas

En este verano prepará ensaladas así de frescas

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Hojas verdes (rúcula, lechuga mantecosa, espinaca): 150 gramos

  • Peras maduras pero firmes: 2 unidades

  • Queso azul: 120 gramos

  • Nueces: 50 gramos

  • Aceite de oliva: 3 cucharadas

  • Jugo de limón o vinagre de manzana: 2 cucharadas

  • Miel: 1 cucharadita (opcional)

  • Sal: a gusto

  • Pimienta negra: a gusto

  • Arándanos para decorar (opcional)

Paso a paso para lograr una ensalada totalmente deliciosa

1- Lavá y secá bien las hojas verdes; disponelas en una fuente amplia.

2- Cortá las peras en gajos finos, retirando el centro.

3- Desgraná el queso azul en trozos irregulares.

4- Picá groseramente las nueces.

5- Armá la ensalada sumando peras, queso azul y nueces sobre las hojas.

6- Mezclá el aceite de oliva, el jugo de limón, la miel, la sal y la pimienta.

7- Condimentá justo antes de servir para mantener frescura y textura.

8- Si decidís sumar arándanos para decorar, este es el momento de agregarlos.

Esta ensalada será tu aliada para este verano
Esta ensalada ser&aacute; tu aliada para este verano

Esta ensalada será tu aliada para este verano

De la cocina a la mesa

Servila recién armada y bien fresca. Acompaña perfecto carnes grilladas, pollo o platos fríos. Es una ensalada que luce en la mesa, aporta contraste y se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una comida más elaborada, ideal para días cálidos y encuentros relajados. Prepararla es super sencillo y te permite llevarte todos los aplausos. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas