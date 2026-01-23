Una ensalada con queso azul ¡la delicia del verano definitiva!
Receta de ensalada de queso azul, pera y hojas verdes, ideal para el verano: fresca, equilibrada y rápida, perfecta como entrada o plato liviano.
Esta ensalada de queso azul, pera y hojas verdes es una receta elegante y fresca, ideal para el verano. Combina sabores intensos y dulces en un plato liviano pero con carácter. Funciona como entrada o plato principal suave, se prepara en minutos y suma textura, color y contraste a la mesa cotidiana. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Hojas verdes (rúcula, lechuga mantecosa, espinaca): 150 gramos
Peras maduras pero firmes: 2 unidades
Queso azul: 120 gramos
Nueces: 50 gramos
Aceite de oliva: 3 cucharadas
Jugo de limón o vinagre de manzana: 2 cucharadas
Miel: 1 cucharadita (opcional)
Sal: a gusto
Pimienta negra: a gusto
- Arándanos para decorar (opcional)
Paso a paso para lograr una ensalada totalmente deliciosa
1- Lavá y secá bien las hojas verdes; disponelas en una fuente amplia.
2- Cortá las peras en gajos finos, retirando el centro.
3- Desgraná el queso azul en trozos irregulares.
4- Picá groseramente las nueces.
5- Armá la ensalada sumando peras, queso azul y nueces sobre las hojas.
6- Mezclá el aceite de oliva, el jugo de limón, la miel, la sal y la pimienta.
7- Condimentá justo antes de servir para mantener frescura y textura.
8- Si decidís sumar arándanos para decorar, este es el momento de agregarlos.
De la cocina a la mesa
Servila recién armada y bien fresca. Acompaña perfecto carnes grilladas, pollo o platos fríos. Es una ensalada que luce en la mesa, aporta contraste y se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una comida más elaborada, ideal para días cálidos y encuentros relajados. Prepararla es super sencillo y te permite llevarte todos los aplausos. ¡A disfrutar!