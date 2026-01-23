Una ensalada con queso azul ¡la delicia del verano definitiva!

Esta ensalada de queso azul, pera y hojas verdes es una receta elegante y fresca, ideal para el verano . Combina sabores intensos y dulces en un plato liviano pero con carácter. Funciona como entrada o plato principal suave, se prepara en minutos y suma textura, color y contraste a la mesa cotidiana. ¡Manos a la obra!

En este verano prepará ensaladas así de frescas

Jugo de limón o vinagre de manzana: 2 cucharadas

1- Lavá y secá bien las hojas verdes ; disponelas en una fuente amplia.

2- Cortá las peras en gajos finos, retirando el centro.

3- Desgraná el queso azul en trozos irregulares.

4- Picá groseramente las nueces.

5- Armá la ensalada sumando peras, queso azul y nueces sobre las hojas.

6- Mezclá el aceite de oliva, el jugo de limón, la miel, la sal y la pimienta.

7- Condimentá justo antes de servir para mantener frescura y textura.

8- Si decidís sumar arándanos para decorar, este es el momento de agregarlos.

Esta ensalada será tu aliada para este verano

De la cocina a la mesa

Servila recién armada y bien fresca. Acompaña perfecto carnes grilladas, pollo o platos fríos. Es una ensalada que luce en la mesa, aporta contraste y se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una comida más elaborada, ideal para días cálidos y encuentros relajados. Prepararla es super sencillo y te permite llevarte todos los aplausos. ¡A disfrutar!