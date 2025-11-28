Placer sin excesos: receta de helado de vainilla sin azúcar para disfrutar sin culpa

Esta receta de helado de vainilla sin azúcar es ideal para quienes buscan un postre fresco, casero y liviano sin renunciar al sabor clásico. Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, podés lograr una textura suave y cremosa sin necesidad de máquina heladora.

1. Calentá la leche en una cacerola junto con la esencia de vainilla hasta que apenas empiece a humear, sin hervir.

Esta receta aprovecha la vainilla para potenciar el dulzor natural, evitando el uso de azúcar sin perder sabor.

Preparalo y no encotrarás diferencias con uno con azúcar

2. En un bowl, batí las yemas con el edulcorante hasta que queden cremosas.

3. Verté un poco de la leche caliente sobre las yemas , mezclá, y luego sumá el resto para evitar que se cocinen de golpe.

4. Llevá la mezcla nuevamente a la cacerola y cociná a fuego bajo, revolviendo siempre, hasta que espese ligeramente.

5. Retirá del fuego y dejá enfriar completamente.

6. Batí la crema de leche hasta que espese un poco, sin llegar a chantilly.

7. Uní ambas preparaciones con movimientos suaves.

8. Llevá al freezer y mezclá cada 30 minutos durante 2 horas para lograr una textura más cremosa.

9. Dejá congelar por completo antes de servir.

Mirá la textura de este helado de vainilla La receta funciona mejor con esencia de vainilla pura, porque mantiene la cremosidad y mejora el aroma final. Shutterstock

La vainilla realza naturalmente la percepción del dulzor, lo que permite que esta receta funcione perfecto sin azúcar. El helado se conserva hasta una semana en el freezer en un recipiente bien cerrado. Si queda muy firme, dejalo reposar unos minutos antes de servir para recuperar la cremosidad. ¡Disfrutalo sin culpa!.