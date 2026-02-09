Cómo preparar alitas de pollo al estilo norteamericano: la receta clásica paso a paso

Las alitas de pollo al estilo norteamericano se convirtieron en un ícono de la gastronomía informal de Estados Unidos. Presentes en eventos deportivos, reuniones entre amigos y menús de bares, su popularidad se debe a una combinación simple pero efectiva: textura crujiente, carne jugosa y salsas intensas que potencian el sabor. Aunque suelen asociarse al consumo fuera del hogar, su preparación casera es accesible y permite lograr un resultado muy cercano al original.

Las conocidas Buffalo wings nacieron en la ciudad de Buffalo, Nueva York, a mediados del siglo XX. La receta original consistía en alitas fritas cubiertas con una salsa picante a base de manteca y ají. Con el tiempo, la preparación se diversificó y hoy existen múltiples versiones, desde las más picantes hasta las dulces o ahumadas, siempre acompañadas por aderezos y guarniciones clásicas.

Para preparar alitas de pollo al estilo tradicional se necesitan pocos ingredientes, pero es clave respetar proporciones y tiempos de cocción:

Antes de la cocción, es fundamental secar bien las alitas con papel absorbente. La humedad excesiva impide que la piel quede crocante. Luego, se condimentan con sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón, asegurándose de cubrirlas de manera uniforme.

En la cocina norteamericana tradicional, las alitas se fríen, aunque también pueden prepararse al horno para una versión más liviana sin perder sabor.

Cocción: fritas u horneadas

Fritura tradicional:

Se calienta abundante aceite a temperatura media-alta y se fríen las alitas durante unos 10 a 12 minutos, hasta que estén doradas y bien cocidas. Es importante no sobrecargar el recipiente para mantener la temperatura del aceite.

Versión al horno:

Se colocan las alitas en una placa ligeramente aceitada y se hornean a 220 °C durante 40 a 45 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Para un extra de crocancia, se puede subir la temperatura los últimos cinco minutos.

La salsa: identidad del estilo norteamericano

Mientras las alitas se cocinan, se prepara la salsa. En una sartén pequeña se derrite la manteca a fuego bajo, se incorpora la salsa picante, el vinagre y el azúcar si se busca un equilibrio entre picante y dulce. La mezcla no debe hervir, solo integrarse.

Una vez listas las alitas, se colocan en un bol amplio y se bañan con la salsa caliente, mezclando suavemente para que queden bien cubiertas.

Acompañamientos clásicos

En Estados Unidos, las alitas se sirven tradicionalmente con bastones de apio y zanahoria, que aportan frescura y contraste. También se acompañan con aderezo de queso azul o salsa ranch, dos opciones que equilibran el picante.

Consejos finales para un resultado auténtico

El éxito de las alitas de pollo al estilo norteamericano está en el equilibrio entre textura y sabor. Usar ingredientes simples, respetar los tiempos de cocción y no escatimar en la salsa son claves para lograr un plato fiel al original. Preparadas en casa, se convierten en una opción ideal para compartir y recrear un clásico de la cocina estadounidense sin salir del hogar.