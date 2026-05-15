Nieve, cultura y montaña: los mejores planes para disfrutar el fin de semana frío en Mendoza

Mendoza se prepara para uno de los fines de semana más fríos de las últimas semanas. Los pronósticos meteorológicos anticipan un importante descenso de temperatura y la posibilidad de nevadas en distintos puntos de la provincia, especialmente en zonas de montaña y sectores cercanos a la cordillera.

La expectativa crece entre mendocinos y turistas que esperan disfrutar de paisajes cubiertos de nieve , escapadas y actividades típicas de la temporada. Pero además de los clásicos recorridos por alta montaña, la agenda cultural y gastronómica llega cargada de propuestas para quienes buscan disfrutar del frío desde distintos escenarios.

Obras de teatro, conciertos, tango, festivales gastronómicos, experiencias creativas y paseos naturales forman parte de una programación ideal para un fin de semana donde el clima invita a bajar el ritmo y disfrutar de planes más tranquilos.

Cacheuta y Potrerillos suelen ser los lugares elegidos por los mendocinos y turistas, aún con frío.

Con la posibilidad de nevadas, muchos mendocinos ya comenzaron a organizar escapadas cortas hacia la montaña. Potrerillos aparece nuevamente entre los destinos más elegidos. El contraste entre el dique, los cerros y las primeras nevadas convierte al lugar en uno de los escenarios más fotografiados durante los días fríos. Las zonas cercanas al lago suelen llenarse de visitantes que aprovechan para matear, caminar o simplemente disfrutar del paisaje.

Villavicencio también se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. El camino de montaña, la vegetación otoñal y las vistas panorámicas adquieren una atmósfera especial cuando bajan las temperaturas. Aunque antes de viajar hacia este lugar de Las Heras conviene consultar las redes de la Reserva Natural para chequear el estado de la ruta.

En el Valle de Uco, los viñedos rodeados de álamos amarillos y la cordillera nevada generan una de las postales más características del otoño mendocino. Muchos visitantes aprovechan además para combinar el paseo con almuerzos, bodegas y cafeterías de montaña.

Títeres, conciertos y arte para toda la familia

La agenda cultural tendrá propuestas gratuitas y actividades para distintas edades. La Biblioteca Pública General San Martín continuará con el ciclo “Titiriciclo”, una propuesta pensada para toda la familia. Este sábado se presentará la obra “Amor indio”, que cuenta la historia de Trompa Larga y su desafío para enfrentar sus miedos y conquistar a Luna Hermosa. La función será a las 17 en la Biblioteca Pública General San Martín, ubicada en avenida San Martín 1843 de Ciudad. La entrada será gratuita.

Más tarde, a las 18, el ciclo Vocal 1500 presentará “O, María” en la Capilla Patrimonial del ex Hospital Emilio Civit, en Padre Contreras 1300, Parque General San Martín. Participarán las sopranos Mariana Ruiz Díaz y Mariana Ledda, junto al continuista Juan Antonio Sánchez, bajo la dirección del maestro Mario Masera. La entrada también será gratuita.

Por su parte, el Museo Carlos Alonso —ubicado en avenida Emilio Civit 348 de Ciudad— realizará a las 19 el cierre de la muestra “Desbordes”, de Cecilia Carreras, con una performance que combinará música, danza y arte contemporáneo. Participarán Lilian Giubetich en chelo, Graciela Conocente en danza y DJ Melanie Camsen. La actividad tendrá entrada gratuita.

biblioteca san martin digitalización (3).JPG Fachada de la Biblioteca San Martín. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cerati, Queen y teatro mendocino

La música tendrá uno de sus momentos más destacados en el Teatro Independencia con “Cerati Coral Acústico”, un espectáculo que reinterpretará la obra de Gustavo Cerati a través de instrumentos acústicos, coro y arreglos especiales. La función comenzará a las 21 en el Teatro Independencia, ubicado en Chile y Espejo de Ciudad. Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse a través de Entradaweb.

En simultáneo, el Espacio Cultural Julio Le Parc recibirá “Bulsara”, un homenaje coreográfico a Freddie Mercury y Queen interpretado por más de cuarenta bailarines de jazz contemporáneo. La función será a las 21 en la Sala Ernesto Suárez del Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. Las entradas cuestan $18.000.

El mismo complejo cultural ofrecerá además distintas propuestas teatrales. “Pozo de zorro”, obra atravesada por la memoria de Malvinas, se presentará a las 21 en la Sala Vilma Rúpolo. Las entradas generales tendrán un valor de $12.000.

También a las 21 se presentará “Dosis 87M” en la Sala Armando Tejada Gómez, con entradas a $15.000.

A las 21.30 será el turno de “Error de conexión”, una comedia sobre convivencia y vínculos contemporáneos que se presentará en la Sala Tito Francia. Las entradas costarán $12.000.

La Carmela Potrerillos Una postal de Potrerillos. Foto: @lacarmela.teypastas en Instagram.

Festival coral y propuestas gratuitas

La Sala Elina Alba, ubicada en avenida España y Gutiérrez de Ciudad, recibirá a las 21 el XXII Festival Coral Otoño organizado por ADICORA. Participarán Vocal Cantante, el Coro de niños del colegio esloveno Anton Martin Slomsek y el Coro Popular Alameda. La entrada será gratuita.

Cerámica y café frente a la montaña

Entre las propuestas más originales del fin de semana aparece la experiencia de cerámica y café organizada por La Carmela en Potrerillos. La actividad permitirá pintar piezas de cerámica mientras los participantes disfrutan de una merienda frente al paisaje de montaña. Incluye materiales, esmaltado, horneado y guía paso a paso.

La experiencia se realizará sábado 16 y domingo 17 de mayo en dos horarios: 16 y 18. El valor será de $40.000 y los cupos son limitados.

cerámica Tarde de café y cerámica en Potrerillos.

Bodegones, vino y cocina tradicional en Godoy Cruz

Godoy Cruz celebrará además una nueva edición del “Bodeglotón”, el primer encuentro mendocino de bodegones. El evento se realizará desde las 19 en el Espacio Arizu y reunirá restaurantes y propuestas gastronómicas tradicionales como SalPimienta, Cantina Talleres, Don Aldo, La Esquina Social Club y Bodegón La Pepa.

El menú promocional con postre tendrá un valor de $15.000, mientras que vinos, vermut, gin y cervezas artesanales costarán $3.500. Además de la gastronomía, habrá tango, jazz en vivo, charlas sobre recetas tradicionales y un espacio destinado a emprendedores locales.

bodegón Llega el primer Encuentro de Bodegones de Mendoza.

Un fin de semana donde el frío será protagonista

Con temperaturas bajas, posibles nevadas y paisajes otoñales, Mendoza vivirá un fin de semana donde el clima se convertirá en parte central de la experiencia.

Ya sea en la montaña, en una sala de teatro, en un museo o frente a una taza de café caliente, la provincia ofrecerá múltiples maneras de disfrutar el frío antes de la llegada oficial del invierno.