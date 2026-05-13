Cuándo fue la última vez que cayó nieve en el Gran Mendoza

Con pronóstico de nieve para este fin de semana en algunas zonas, la expectativa de mendocinos y turistas crece esperando el sábado.

El último invierno se registró caída de nieve en el Gran Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este sábado se espera un descenso marcado de temperatura, lo que podría generar condiciones favorables para la caída de nieve cerca del Gran Mendoza.

Según el SMN, la máxima prevista para ese día rondará los 11°, mientras que la mínima será de 1° en una jornada muy fría y con probabilidades de precipitaciones.

Dónde puede nevar este sábado en Mendoza La zona cordillerana y precordillerana son los sectores en donde aparece una mayor posibilidad de nieve, mientras que en el llano las probabilidades más amplias son de caída de aguanieve. Sin embargo, estos pronósticos pueden modificarse con el correr de las horas, incrementando las posibilidades.

Hasta el momento, se espera que la nieve aparezca en horas de la madrugada en Potrerillos, como así también en algunos sectores del Valle de Uco como Tunuyán y Tupungato.

La última nevada en el llano mendocino Según los registros, la última nevada en el llano en Mendoza se dio el 31 de agosto de 2025, cuando la zona metropolitana de Mendoza se encontraba atravesada por una masa de aire polar atípica para esa época del año. Ese día, Potrerillos quedó pintado de blanco tras el temporal.