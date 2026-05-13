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Nieve

Cuándo fue la última vez que cayó nieve en el Gran Mendoza

Con pronóstico de nieve para este fin de semana en algunas zonas, la expectativa de mendocinos y turistas crece esperando el sábado.

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Nevó en Mendoza los primeros días de invierno.

Nevó en Mendoza los primeros días de invierno.

Maru Mena/MDZ
El último invierno se registró caída de nieve en el Gran Mendoza.&nbsp;

El último invierno se registró caída de nieve en el Gran Mendoza. 

Maru Mena/MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este sábado se espera un descenso marcado de temperatura, lo que podría generar condiciones favorables para la caída de nieve cerca del Gran Mendoza.

Según el SMN, la máxima prevista para ese día rondará los 11°, mientras que la mínima será de 1° en una jornada muy fría y con probabilidades de precipitaciones.

Dónde puede nevar este sábado en Mendoza

La zona cordillerana y precordillerana son los sectores en donde aparece una mayor posibilidad de nieve, mientras que en el llano las probabilidades más amplias son de caída de aguanieve. Sin embargo, estos pronósticos pueden modificarse con el correr de las horas, incrementando las posibilidades.

Hasta el momento, se espera que la nieve aparezca en horas de la madrugada en Potrerillos, como así también en algunos sectores del Valle de Uco como Tunuyán y Tupungato.

La última nevada en el llano mendocino

Según los registros, la última nevada en el llano en Mendoza se dio el 31 de agosto de 2025, cuando la zona metropolitana de Mendoza se encontraba atravesada por una masa de aire polar atípica para esa época del año. Ese día, Potrerillos quedó pintado de blanco tras el temporal.

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La nieve del 31 de agosto de 2025 en Mendoza.

La nieve del 31 de agosto de 2025 en Mendoza.

Nevadas Gran Mendoza Acceso Este

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Potrerillos nevado en agosto de 2025.

Potrerillos nevado en agosto de 2025.

Ese mismo invierno, pero dos meses atrás, también se registró una nevada en el Gran Mendoza: el 29 de junio, la jornada no superó los 3° y registró temperaturas bajo 0, mientras la nieve se hacia presente en el llano mendocino desde muy temprano.

nevadas parque san martin
El 29 de junio de 2025, el parque General San Martín amaneció con nieve.

El 29 de junio de 2025, el parque General San Martín amaneció con nieve.

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Maipú vs San Miguel.jpeg
Ese día, Deportivo Maipú enfrentó a San Miguel bajo la nieve.

Ese día, Deportivo Maipú enfrentó a San Miguel bajo la nieve.

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