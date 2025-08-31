El deportista que desafía el frío y otras postales de la nevada en el Gran Mendoza

Una masa de aire polar provoca un inusual descenso de la temperatura que permite la caída de nieve y aguanieve en la zona urbana.

La imagen de un hombre que corre en short y remera por el Acceso Este capta la atención en Mendoza, mientras el aguanieve cae sobre el área metropolitana. El hecho ocurre en medio de un temporal que se siente con fuerza desde la noche del sábado, con un marcado descenso de la temperatura.

El fenómeno climático, que inició con lluvias, se transforma en aguanieve y nieve en distintas zonas del llano mendocino. La precipitación cubre el paisaje urbano, un evento que no se registra con frecuencia. El ingreso de una masa de aire polar genera estas condiciones atípicas para la región.

El temporal continúa con su intensidad, con un pronóstico que prevé el mantenimiento de las temperaturas bajas durante todo el día. Las condiciones climáticas extremas generan una jornada particular para los habitantes del Gran Mendoza.

Los videos de la nevada en el llano mendocino Nevadas Deportista Extremo Acceso Este Un deportista extremo con short y remera corriendo por la lateral del Acceso Este en medio del temporal. Walter Moreno / MDZ

nevadas gran mendoza Walter Moreno / MDZ