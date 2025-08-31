Cortes en la RN7 y en la RP82 por nevadas: así están las rutas de Mendoza este domingo

El organismo Vialidad Nacional restringe la circulación por Ruta Nacional 7 debido a las intensas nevadas y bancos de niebla.

Este domingo se aplicó el corte total de la Ruta Nacional 7 desde Mendoza a Uspallata. La medida, tomada en conjunto con Vialidad Nacional responde a las condiciones del tiempo. La zona de alta montaña registra abundante precipitación de nieve, lluvia y bancos de niebla.

El protocolo de corte se activa en varios puntos. La circulación queda interrumpida en sectores de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 84. También se corta el paso en sectores de salida desde Potrerillos hacia Mendoza por la Ruta 7 y la Ruta Provincial 82. Al mismo tiempo se evacúan vehículos desde Potrerillos. Desde Gendarmería también destacaron que hay personas irresponsables que aún con las malas condiciones intentan llegar a Potrerillos por rutas alternativas generando situaciones de peligro.

Además, en el sector de Blanco Encalada se bloquea el paso para evitar el ingreso de vehículos por la Ruta Provincial 82 desde Mendoza a Potrerillos. Se pude circular hasta la DINAF y a continuación pueden seguir sólo frentistas. Por desprendimiento de rocas en la calzada, no se puede llegar hasta Las Termas de Cacheuta.

Nevadas Rutas Mendoza

Los cortes se mantendrán hasta que las condiciones climáticas mejoren y el personal de Vialidad Nacional y Provincial pueda operar las maquinarias para despejar las vías. El resto del sistema vial provincial presenta el siguiente estado: