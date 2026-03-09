Martes inestable en Mendoza: en qué zonas se espera que llueva y a partir de qué hora

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 10 de marzo una jornada con precipitaciones y poco cambio de la temperatura en Mendoza : la mínima esperada es de 14ºC y la máxima de 28ºC.

Así estará el tiempo en Mendoza este martes

Viento: circulación leve del norte, desde las 11:00 hs. hasta aproximadamente las 21:00 hs., afectando toda la provincia.

circulación leve del norte, desde las 11:00 hs. hasta aproximadamente las 21:00 hs., afectando toda la provincia. Nubosidad: amanece con cielo nublado en el Gran Mendoza y zona este, con probabilidad de lluvias débiles hasta las 10:00.Luego mejora temporalmente hacia el mediodía. A partir de las 16:00 se incrementa nuevamente la nubosidad sobre el Valle de Uco y el Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias débiles desde las 21:00, principalmente en sectores del oeste y noroeste del Gran Mendoza y oeste del Valle de Uco.

Pronóstico para los próximos días

Para el miércoles se anticipan condiciones similares, con precipitaciones en el llano y cordillera y poco cambio de la temperatura. El jueves se presentará parcialmente nublado y también hay probabilidad de que llueva en distintas zonas de la provincia.