Videos: se registran nevadas en el llano mendocino

En El Challao se registran nevadas. En Godoy Cruz, la Ciudad de Mendoza, Las Heras y Guaymallén cae aguanieve.

Una precipitación de nieve comienza a registrarse en algunas zonas del llano del Gran Mendoza. El fenómeno se relaciona con el temporal que desde ayer afecta la provincia y mantiene varias rutas cortadas.

Los copos caen sobre sectores de la Ciudad de Mendoza, Las Heras, Luján de Cuyo y Godoy Cruz, un evento que no se registra con frecuencia. El ingreso de una masa de aire polar genera un descenso abrupto de la temperatura que permite la formación de nieve en áreas urbanas.

Una de las zonas con mayor intensidad de nevadas es en El Bermejo.

Nevadas intensas en Bermejo

Nevadas en Luján de Cuyo