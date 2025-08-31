Habilitarán el paso internacional Cristo Redentor tras las intensas nevadas

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a estar habilitado este lunes 1 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, luego de permanecer cerrado durante toda la jornada del domingo 31 de agosto por las intensas nevadas que se registraron en la cordillera, tras el temporal de Santa Rosa.

La medida fue confirmada por la Coordinación General del Paso Internacional , a cargo de Justo José Bascolo, luego de que se realizaran tareas de liberación de calzada tras las inclemencias meteorológicas que afectaron la transitabilidad durante el fin de semana.

El domingo, el corredor internacional estuvo inhabilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, de manera preventiva, ante el frente de inestabilidad con nevadas que dificultó las condiciones de seguridad. Aun así, para este lunes recomiendan precaución en la circulación ante la posibilidad de que se forme hielo en las zonas donde no accede el sol.

Paso Pehuenche

En cuanto al Paso Pehuenche, las autoridades recordaron que este corredor ubicado en Malargüe también suele verse afectado por temporales invernales y nevadas que complican la transitabilidad. Por ahora, lo informado es que se mantendrá cerrado tal y como se dispuso para este domingo.

Se recomienda a los usuarios consultar el estado actualizado antes de emprender viaje, ya que las habilitaciones dependen de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los trabajos de Vialidad en la zona. La información oficial sobre ambos pasos se puede verificar en la página del Ministerio del Interior: www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.