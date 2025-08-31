Habilitaron dos importantes rutas de montaña tras la nevada: el estado de los cortes vigentes

La Dirección Provincial de Vialidad trabajó sobre las rutas más afectadas por el temporal, y por la tarde comunicó que ya se encontraban transitables una serie de rutas que habilitaron tras un cierre preventivo por las intensas nevadas.

Se trata de la Ruta Provincial 82 (Panamericana), en el tramo entre Las Compuertas y Cacheuta; y a la Ruta Provincial 89, desde la comisaría de Potrerillos hasta Las Vegas. También por ese tramo hasta las villas cordilleranas de la zona, excluyendo Vallecitos, donde hay más de veinte centímetros de nieve . Allí, el circuito continuará intransitable durante el domingo y el lunes al menos.

El tránsito está habilitado con mucha precaución, la recomendación más indispensable que plantearon las autoridades es mantener la precaución ante la posibilidad de que durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se forme hielo sobre la calzada, si imperan las bajas temperaturas.

La lluvia constante desde el sábado y la sorpresiva nevada del domingo provocaron desmoronamientos de rocas en la Ruta Provincial 82 y acumulación de nieve en esta y en la Ruta Provincial 89, lo que hizo imposible la reapertura inmediata, ya que las nevadas se mantuvieron hasta después del mediodía. Vialidad trabajó con retropalas, motoniveladoras, palas cargadoras y camiones saleros a lo largo del día.

En muchos sectores hizo falta esparcir sal para quitar el hielo que se había formado en la calzada. La maniobra es efectiva pero no inmediata, ya que normalmente se debe esperar varias horas para que la sal afloje y diluya el hielo.

En el perilago de Potrerillos, mientras tanto, se acumularon varios centímetros de nieve sobre la ruta, como así también en la villa, apenas comenzó la mañana, lo que demandó varias pasadas de las máquinas para recuperar esas arterias.

La situación de la Ruta 7 y 40

La Ruta Nacional 7 había sido cortada por el mismo motivo este domingo por la mañana en el tramo que conecta Luján con Uspallata. Sin embargo, temprano en la tarde las autoridades tomaron la misma decisión de habilitar la circulación en base al despeje de la nieve. El operativo incluyó la evacuación de autos de Potrerillos a Mendoza, a cargo de Vialidad nacional y la Policía de Mendoza.

Por otro lado, anunciaron que la Ruta Nacional 40 en el tramo desde El Sosneado hasta Pareditas, se encuentra cortada la circulación, ya que se encuentran cuatro camiones sobre la cinta asfáltica. La visibilidad está reducida por los espesos bancos de la niebla. "Si las condiciones de transitabilidad son seguras, a partir de las 9 del lunes se habilitará el tránsito para todo tipo de vehículos, lo cual se comunicará oportunamente", señalaron las autoridades.

Todos las rutas cortadas

Hasta el momento, son los tramos que permanecen intransitables.