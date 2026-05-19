Renunció el coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor: "Diferencias insalvables"

Justo José Báscolo renunció a su cargo como coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor , que conecta Mendoza con Chile. La dimisión se produce en un contexto de tensiones con las autoridades nacionales. En este marco, una asociación de camioneros elevó un reclamo denunciando acefalía.

Según le confirmó Báscolo a MDZ, su alejamiento del cargo se debe a "diferencias insalvables con el actual director nacional de Fronteras, Enzo Cassia". Sobre el ahora exfuncionario recaían reclamos constantes por el estado del cruce, situación en la que no habría sentido el respaldo institucional desde el Ministerio del Interior, cartera depende Cassia.

Cabe recordar que no es la primera vez que Báscolo renuncia a su cargo como coordinador del paso. Anteriormente, a mediados de 2023 había dejado su cargo. En aquella ocasión había dado un paso al costado tras recibir críticas por cierres en el Paso Internacional por condiciones meteorológicas que no lo habrían ameritado. "Me dirijo al Señor Director, a los fines de presentar mi renuncia a partir de la fecha, por considerar que no están dadas las condiciones adecuadas para continuar con el Gobierno y administración de los Centros de Fronteras, como así para la toma de decisiones en el marco de los acuerdos y tratados celebrados con la República de Chile", rezaba la carta de renuncia.

Con la salida de Báscolo, el Paso Internacional quedará bajo la coordinación de Carla Alburquerque, directora administrativa del Centro de Frontera. Cabe resaltar que con este movimiento, el manejo del cruce fronterizo estará en Buenos Aires.

En paralelo, este lunes la Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza (Accum) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación que atraviesa el Paso Internacional hacia Chile, uno de los corredores fronterizos más importantes del país para el transporte de cargas.

“Ante la proximidad de los horarios de invierno, el Paso Internacional se encuentra acéfalo de un coordinador, en uno de los Pasos Internacionales más importantes en lo que a fronteras Argentinas se refiere”, señala el texto difundido.

En la nota, Accum denuncia que las instalaciones “están sin mantenimiento” y denunciaron problemas de transitabilidad en los caminos internos del complejo aduanero. “Le pedimos que el responsable directo, el señor Enzo Cassia del Ministerio del Interior, encause esto y se dedique y haga para lo que fue nombrado en ese cargo”, reza el comunicado, que apunta directamente contra el funcionario con el que Báscolo tenía diferencias.

reclamo camioneros Camioneros mendocinos denunciaron problemas operativos, falta de mantenimiento y demoras en el Paso Internacional hacia Chile. X @VALLEOVA

Cabe resaltar que las críticas a Cassia no terminan ahí, ya que le recriminan que "desde que llegó no hace nada y no deja hacer nada".