La DGE capacitará a docentes en IA aplicada a la Salud: quiénes pueden inscribirse

La Dirección General de Escuelas confirmó una nueva capacitación a profesionales del sector sanitario y a docentes de carreras de salud de Mendoza. La DGE sostuvo que las clases arrancarán el 1 de junio próximo y estarán enfocadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

Con el aval oficial de la Resolución 2026-84-E-GDEMZA, se abrieron formalmente las inscripciones para el curso en línea de formación continua "Introducción a la aplicación de inteligencia artificial en salud".

Se trata de una propuesta sumamente oportuna que busca actualizar los conocimientos de los equipos de salud locales frente al avance de las nuevas tecnologías.

A diferencia de otras capacitaciones rígidas o hiperespecializadas, la edición 2026 de este programa se rediseñó con un enfoque transversal. Esto significa que está pensado para todo el equipo de salud: desde la práctica asistencial y los procesos clínicos, hasta la gestión y la documentación sanitaria.

El objetivo principal no es formar programadores, sino profesionales capaces de usar, evaluar y supervisar críticamente las herramientas de IA con criterios éticos y de seguridad.

La propuesta formativa se encuentra bajo la responsabilidad de Hernán Seoane, reconocido especialista en clínica médica, magíster en gestión de la salud digital y experto en IA aplicada a la salud.

medicos Cómo usar la inteligencia artificial en Salud. La DGE hará una capacitación.

Cómo será el cursado y quiénes pueden inscribirse

El curso se dictará con modalidad a distancia, ideal para poder conciliar los tiempos de la práctica profesional con el estudio. Tiene una duración de cinco semanas con una carga horaria total de 50 horas: 10 horas sincrónicas, y 40 asincrónicas, para trabajos prácticos y foros de debate.

A lo largo de estas cinco semanas programadas, los participantes profundizarán en temas que actualmente marcan la agenda global: IA generativa, modelos multimodales, calidad de datos sanitarios, sesgos algorítmicos, privacidad y el rol irremplazable de la supervisión humana.

La convocatoria está destinada de forma exclusiva a:

Docentes de carreras de salud de los Institutos de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas.

Personal profesional en actividad del sector de la Salud de la Provincia de Mendoza.

El inicio será el lunes 1 de junio, a las 19, con la primera clase sincrónica. Quienes deseen asegurar su lugar en esta capacitación estratégica para el desarrollo sanitario mendocino pueden realizar su inscripción ingresando directamente en el siguiente: enlace del formulario digital.