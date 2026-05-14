Fuerte reclamo en un departamento por el destino de su único IES

En la marcha federal universitaria de este martes 12 de mayo, hubo carteles que mostraban el reclamo de los jóvenes estudiantes del IES (Instituto de Educación Superior) 9-005 de La Paz a la DGE porque va camino a ser fusionado con el de San Martín.

La resolución Nº 1622 de la Dirección General de Escuelas que salió a fines de abril de este año, postula "la creación de un modelo de reconversión institucional para el nivel superior, aplicable a institutos de gestión estatal que presenten situaciones de criticidad académica, administrativa, territorial o de sostenibilidad institucional".

En ese sentido, el Instituto de Educación de La Paz entra en esta resolución porque tendría "baja cantidad de alumnos", de acuerdo a lo que considera el Gobierno escolar, por eso el estudiantado, ante la posibilidad de tener que depender de otro instituto, como el de San Martín, están empujando para que no avance el Gobierno con la normativa.

En diálogo con el programa After Office de MDZ Radio, la alumna del Instituto, Laura Ochoa, sostuvo: "Nos dijeron de la DGE que nuestro IES sería el proyecto 0, es decir el primer proyecto que avanzará porque tiene muchos puntos de criticidad". La Paz tiene 12 mil habitantes y en el instituto, que funciona hace 40 años y es el único del departamento de educación superior hay 264 alumnos.

"Lo que más nos preocupa hoy es la pérdida de autonomía. En el IES hace 6 años, a pesar de lo que dice la ley, que no se elige democráticamente autoridades", continuó Ochoa. "Estudiamos en el Instituto porque somos madres, es la única oferta educativa que hay en el departamento y no podemos trasladarnos a otro lado", siguió su compañera Melisa Romero.

El estudiantado cree que en el mediano plazo dejará de existir el IES como tal, y deberán viajar a otro instituto para estudiar. "A nosotros un pasaje en micro a San Martín o a Mendoza nos cuesta 13.000 pesos", sumó Ochoa.

La DGE no habla de cerrarlo, pero el estudiantado consultado cree que tarde o temprano un IES como el de San Martín lo terminará absorbiendo.

Qué dice la resolución de la DGE

La resolución Nº 1622 de la DGE expresa en su artículo 1: "Créase un modelo de reconversión institucional para el nivel Superior, aplicable a Institutos de gestión estatal que presenten situaciones de criticidad académica, administrativa, territorial o de sostenibilidad institucional, conforme a los criterios establecidos en la presente resolución".

En esa línea, se establece como razones para la "reconversión" debe tenerse en cuenta como criterios:

Disminución sostenida de matrícula o baja demanda de ofertas formativas: deberá considerarse la evolución histórica de la matrícula y proyección de demanda en función de variables demográficas y territoriales.

Dificultades para sostener perfiles docentes especializados requeridos por la oferta educativa de la institución.

Limitaciones para garantizar rotación y adecuación de la oferta a necesidades territoriales.

Restricciones edilicias, tecnológicas o de gestión que afecten la continuidad pedagógica: estado de conservación, funcionalidad y adecuación de los espacios físicos para el desarrollo de actividades educativas.

Evaluaciones institucionales que indiquen vulnerabilidad o riesgo de sostenibilidad: conforme indicadores de desempeño académico, retención, egreso y trayectorias educativas.

Cómo es el IES de La Paz

El IES se llama Fidela Amparán 9-005 está ubicada en una zona rural en la ruta provincial 50 km 935 de la villa cabecera de La Paz, ( cercana a la estación de GNC). La mayoría de los estudiantes proviene de La Paz y Santa Rosa y algunos lo hacen desde San Martín y Rivadavia.

Tiene como oferta educativa profesorados de Educación Primaria, Secundaria, entre otros.

La postura del intendente de La Paz

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, (peronismo), emitió un comunicado en el que contó que se juntó con el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar: "Ante versiones que indicaban un posible cierre del IES N° 9-005 “Fidela Amparán”, el Intendente Municipal mantuvo reuniones con el Director General de Escuelas, Lic. Tadeo García Salazar, en las cuales manifestó de manera firme su rechazo a cualquier medida que implique el cese de actividades de dicha institución.Asimismo, desde el Municipio se puso a disposición la infraestructura del Centro Cultural Palorma y, a futuro, del Centro Universitario, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento del instituto, favoreciendo el normal desarrollo de sus actividades académicas".

Además, el texto subraya que: "En dichas instancias también se solicitó información precisa respecto de los alcances y fundamentos de las medidas que la DGE evaluaba implementar, entendiendo que es ese organismo el único competente para definir políticas educativas en el ámbito provincial.El Gobierno Municipal reafirma que no avala, bajo ninguna circunstancia, el cierre del IES N° 9-005 “Fidela Amparán”.En relación con la Resolución mencionada, y en base a trascendidos, se ha señalado que la baja matrícula sería uno de los argumentos que sustentan el proceso de descentralización".

Por último, advierte: "Sin perjuicio de respetar las competencias del Gobierno Provincial, se entiende necesario analizar esta situación desde una perspectiva integral, considerando que la matrícula también se encuentra condicionada por la oferta educativa disponible. Por lo expuesto, el Municipio de La Paz solicita a las autoridades competentes la revisión de cualquier medida que pudiera afectar el normal funcionamiento del instituto, así como la comunicación clara de los alcances de la resolución, brindando garantías a la comunidad sobre la continuidad y el fortalecimiento de la educación superior en el departamento. Finalmente, se destaca que la educación no debe ser entendida únicamente en términos de costos, sino como una inversión fundamental en el desarrollo humano y profesional de la comunidad, clave para el crecimiento del departamento y de la provincia en su conjunto".

Qué dice el SUTE

El sindicato de docentes de gestión pública también se expresó. El secretario general del gremio, Gustavo Correa, sostuvo: "Presentamos un recurso de revocatoria a la resolución de la DGE. La educación no se gobierna por imposición, se construye con participación. La DGE busca avanzar sobre la autonomía de los IES, debilitando la participación de las comunidades educativas".