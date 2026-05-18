DGE: cómo serán las reformas que se vienen para el nivel superior

La Dirección General de Escuelas (DGE) avanza en un proceso de transformación de los Institutos de Educación Superior (IES) a partir de un diagnóstico que encendió alarmas sobre la caída de la matrícula en carreras docentes, las dificultades para sostener determinadas ofertas y la necesidad de adaptar el sistema a nuevas demandas laborales y tecnológicas.

La discusión tomó fuerza tras la Resolución 1622, una normativa que desde el Gobierno provincial definen como “un nuevo modelo de gestión” para afrontar cambios estructurales que ya impactan en el nivel superior.

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, explicó a MDZ que la resolución “no es para un instituto en particular”, sino que busca anticiparse a una tendencia global. “Es una resolución que plantea un nuevo modelo de gestión en función de lo que viene en el mundo y que nosotros tenemos que adelantar”, sostuvo.

En ese sentido, Ramos citó un informe internacional de la UNESCO que advierte sobre un déficit creciente de educadores.

La funcionaria aseguró que esa problemática ya se observa en Mendoza. “Cada vez menos estudiantes ingresan a las carreras docentes y cada vez más eligen carreras técnicas. Es una disminución increíble y muy fuerte, es una tendencia mundial”, afirmó.

Según explicó, las causas son múltiples. “Hay una multicausalidad. Tiene que ver con los sueldos, con la valoración social de la tarea docente y también con cómo vienen las infancias y las nuevas demandas”, indicó.

Los indicadores que encendieron las alarmas en la DGE

La Dirección de Educación Superior elaboró un sistema de “criticidad” para detectar institutos con riesgo de sostenibilidad académica. Allí se analizan indicadores como caída sostenida de matrícula, dificultades para sostener perfiles docentes, problemas edilicios, limitaciones tecnológicas y bajos niveles de retención y egreso.

Uno de los casos que encendió alertas fue el de La Paz, que se llama IES N° 9-005 “Fidela Amparán”. Ramos detalló que en los exámenes que les tomaron fueron rendidos por 11 aspirantes para Educación Especial, 10 para Primaria y 9 para Biología.

“Eso es un índice de criticidad”, aseguró la funcionaria, quien además expresó preocupación por la calidad educativa en contextos de baja matrícula. “Nosotros medimos todo. Tenemos una evaluación que se llama Superior Evalúa y hay resultados que nos preocupan. Si faltan docentes en segundo año o en tercero, también te preocupa la calidad de esos egresados”, señaló.

La directora sostuvo además que las limitaciones geográficas terminan condicionando las oportunidades de los estudiantes del interior. “Los chicos de La Paz muchas veces solo pueden estudiar las carreras que existen ahí y no tienen posibilidades de acceder a otras ofertas porque no pueden viajar”, afirmó. "Por eso queremos llegar con más carreras", sumó.

El nuevo modelo que impulsa la DGE

Frente a este escenario, la Provincia trabaja en un modelo piloto que combina gestión integrada e incorporación de aulas híbridas e inmersivas para ampliar la oferta educativa en distintos departamentos.

“Lo que hacemos es unir institutos, pero manteniendo una unidad académica descentralizada, con director, secretario académico y administrativo”, explicó Ramos. Según indicó, el objetivo es compartir carreras y recursos entre distintos puntos de la provincia. Ante la crítica de parte del estudiantado de que se perdería "la democracia" de los IES porque no tendrían más un rector electo por el voto directo, expresó que en La Paz podrán votar un consejo.

La experiencia piloto se proyecta junto al IES de San Martín con una formación profesional vinculada a energías renovables. “Queremos incorporar una sede donde se pueda estudiar colocador de paneles fotovoltaicos, que hoy tiene mucha salida laboral”, explicó. Ese aula se está preparando en La Paz.

La iniciativa contempla la creación de aulas híbridas equipadas con cámaras y tecnología para transmitir clases en tiempo real hacia otras localidades. “La idea es hacer una hibridación real en simultáneo. El estudiante puede cursar desde su departamento sin tener que trasladarse”, indicó.

De esa manera, un alumno de La Paz podría cursar parte de la formación dictada desde San Martín y realizar luego prácticas profesionalizantes intensivas en territorio.

Ramos insistió en que la propuesta no implica cierres institucionales. “Es un modelo piloto. Eso demuestra que no hay ninguna maliciosidad de cierre ni nada parecido”, afirmó frente a los cuestionamientos surgidos desde algunos sectores educativos y sindicales.

La funcionaria remarcó que el objetivo es garantizar la continuidad de la educación superior en departamentos donde sostener determinadas carreras se vuelve cada vez más difícil. “Si este modelo funciona, puede replicarse en otros puntos de la provincia”, dijo.

Además, dejó en claro que en el único IES que por ahora habrá cambios es en el de La Paz. "No es cierto como se dijo en una reunión sindical que en Tupungato también porque no cumplen con los indicadores de criticidad que estamos remarcando".

Qué dice la resolución de la DGE

La resolución Nº 1622 de la Dirección General de Escuelas que salió a finales de abril de este año, postula "la creación de un modelo de reconversión institucional para el nivel superior, aplicable a institutos de gestión estatal que presenten situaciones de criticidad académica, administrativa, territorial o de sostenibilidad institucional".

En esa línea, se establece que como razones para la "reconversión" debe tenerse en cuenta como criterios: