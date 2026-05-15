Mendoza ofrece 45 becas con cobertura del 100% para el examen internacional de chino HSK

La convocatoria está destinada a mendocinos con conocimientos previos de chino que quieran rendir los niveles HSK 1, HSK 2 y HSK 3.

Como parte del acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, la provincia de Mendoza anunció la entrega de 45 becas con cobertura total para rendir los exámenes oficiales de certificación de idioma chino.

La convocatoria está destinada a personas de Mendoza que ya cuenten con conocimientos previos de chino y deseen presentarse a las evaluaciones internacionales HSK 1, HSK 2 y HSK 3, correspondientes a niveles iniciales e intermedios del idioma. La iniciativa apunta a fortalecer los vínculos educativos y ampliar las oportunidades internacionales para estudiantes y profesionales mendocinos.

Qué es el examen HSK y por qué es importante El HSK es actualmente el sistema de certificación de idioma chino más reconocido a nivel mundial y constituye una herramienta clave para quienes buscan validar oficialmente los conocimientos de mandarín. Contar con esta certificación no solo representa un requisito fundamental para acceder a becas de estudio, carreras de grado y programas académicos en China, sino que además en Mendoza adquiere una relevancia especial para quienes desean desempeñarse como docentes de idioma chino.

Desde la DGE destacaron que esta política educativa forma parte del convenio firmado en 2024 con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, acuerdo que busca impulsar la formación en idiomas y promover nuevas oportunidades de intercambio académico y cultural.

La habilitación de los exámenes HSK 1, HSK 2 y HSK 3 permitirá que estudiantes con distintos niveles de aprendizaje puedan acceder a una certificación internacional reconocida en ámbitos educativos y laborales de todo el mundo.