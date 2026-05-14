Cortes de luz en siete departamentos de Mendoza este viernes: qué zonas se verán afectadas
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz y en qué horarios: todo lo que hay que saber.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 15 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 15/5
Guaymallén
- En la intersección de calle Pedro Vargas con Bombal, Rufino Ortega y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Julio Argentino Roca, entre Moctezuma y Rópolo. En calle Rópolo, entre La Purísima y Cabildo. En calle La Purísima, entre Rópolo y Hernán Cortez, y adyacencias; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°15; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.
- En calle San Luis, hacia el este de Los Fresnos. En Paseo Di Fiore y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Terrada, hacia el sur de Quintana. En callejón Santa Teresa, hacia el este de Terrada, y adyacencias; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle El Carmen, entre Villanueva y callejón Vargas, y áreas adyacentes; El Plumero. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre callejón Perinetti y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Iriarte, entre callejón Scilipotti y Ruta Provincial N°88; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Manga, hacia el noroeste de Iriarte; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle La Luz, entre Los Volcanes y Paso de Los Andes. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle El Retiro, hacia el oeste de Duma; El Cepillo. De 9.15 a 11.15 h.
San Rafael
- Entre calles Emilio Civit, Coronel Campos, Patricias Mendocinas y Alberdi. De 8.30 a 12.30 h.
- En callejón Agrario, entre calles Mora y Coronel Campo; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Santa Teresa, entre Gaviola y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.