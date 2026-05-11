Cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y otros cuatro departamentos de Mendoza este martes
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 12 de mayo. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 12/5
Ciudad
- En calle San Francisco de Asís, hacia el sur del Parque Aborigen, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Elpidio González, entre Bonfanti y Nahuel Huapi. Entre calles Chacón, Bonfanti, Elpidio González y Acceso Este. Entre calles Misiones, Nahuel Huapi, Tupac Amarú y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En el centro de esquí Vallecitos y áreas adyacentes. De 11.00 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Vieytes, entre Manuel Cruz Videla y Anchorena. En calle Anchorena, hacia el este de Vieytes, y zonas aledañas; Lunlunta. De 8.00 a 12.00 h.
- En calles Proyectadas I393, I390 e I395; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.
- En barrio El Recodo. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Montecaseros, entre Urquiza y Mayorga, y adyacencias; Coquimbito. De 11.30 a 15.30 h.
Tupungato
- En calle Blanco, hacia el oeste de Miranda. En barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Estancia Palma y Paso de la Carrera; la Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle Calderón, hacia el oeste de Buenos Aires; La Primavera. De 9.30 a 13.20 h.
San Rafael
- Entre calles Juan Suter, Sarmiento, 20 de Junio y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 14.45 a 18.15 h.
- Entre calles Forte, Vera Arenas, El Clavel y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Alberdi, Segovia, Islas Malvinas y El Libertador. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Colonia Rusa, hacia el sur de callejón Kasian; Jaime Prats. De 16.00 a 19.00 h.