En qué zonas y horarios habrá cortes de luz este fin de semana en Mendoza
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia este sábado y domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 9 y domingo 10 de mayo. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el sábado el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Tupungato y Tunuyán; en tanto que el domingo habrá cortes en Ciudad, Guaymallén y Tupungato.
Cortes de luz programados para este sábado 9/5
Tupungato
- En calle La Costa, entre Real y Los Cuarteles. En calle Brantis; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En el callejón comunero, 3 kilómetros hacia el sur de calle Aguirre; Los Árboles. De 15.30 a 18.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 10/5
Ciudad
- En calle Pueyrredón, hacia el oeste de Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Jofré, Lamadrid, Pueyrredón, Paso de Los Andes y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Viamonte, Necochea, Alberdi, Bandera de Los Andes y adyacencias. De 8.00 a 11.00 h.
- En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. En calles Prolongación de Ferrari y Lillo, entre Buenos Vecinos y Milagros, y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle El Ingenio, en las inmediaciones de Escuela Marconi. De 9.00 a 12.00 h.