Lo que dejó el fuerte viento en Mendoza: árboles caídos, postes derrumbados y cables cortados

Defensa Civil reportó 24 novedades en distintos departamentos de Mendoza tras las fuertes ráfagas registradas este viernes por la noche.

El fenómeno sorprendió por la intensidad del viento y el brusco cambio de temperatura.

Tal y como se había anticipado, este viernes por la noche comenzó a correr viento sur en distintas zonas de Mendoza, con fuertes ráfagas que provocaron múltiples inconvenientes. Según el último reporte emitido por Defensa Civi,l hasta las 21:25 ya se registraban 24 novedades vinculadas al fenómeno meteorológico.

El viento comenzó a sentirse con fuerza cerca de las 20:30 y sorprendió tanto por su intensidad como por el brusco descenso de la temperatura. Este fenómeno ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fuertes ráfagas de viento en Mendoza Fuertes ráfagas de viento en Mendoza

Incidentes por el fuerte viento en Mendoza Guaymallén y San Martín fueron los departamentos más afectados, ambos con 10 incidentes reportados. En Guaymallén se registraron cinco árboles caídos, tres postes derrumbados y dos cables cortados. En San Martín, en tanto, hubo ocho árboles caídos y dos cables cortados.

Maipú reportó seis novedades, entre ellas cuatro árboles caídos y dos postes afectados. Luján de Cuyo registró tres incidentes: dos árboles caídos y un cable derribado. En Las Heras se contabilizaron dos árboles caídos, mientras que en Lavalle hubo un árbol y un poste caídos.