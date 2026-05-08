Lo que dejó el fuerte viento en Mendoza: árboles caídos, postes derrumbados y cables cortados
Defensa Civil reportó 24 novedades en distintos departamentos de Mendoza tras las fuertes ráfagas registradas este viernes por la noche.
Tal y como se había anticipado, este viernes por la noche comenzó a correr viento sur en distintas zonas de Mendoza, con fuertes ráfagas que provocaron múltiples inconvenientes. Según el último reporte emitido por Defensa Civi,l hasta las 21:25 ya se registraban 24 novedades vinculadas al fenómeno meteorológico.
El viento comenzó a sentirse con fuerza cerca de las 20:30 y sorprendió tanto por su intensidad como por el brusco descenso de la temperatura. Este fenómeno ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Incidentes por el fuerte viento en Mendoza
Guaymallén y San Martín fueron los departamentos más afectados, ambos con 10 incidentes reportados. En Guaymallén se registraron cinco árboles caídos, tres postes derrumbados y dos cables cortados. En San Martín, en tanto, hubo ocho árboles caídos y dos cables cortados.
Maipú reportó seis novedades, entre ellas cuatro árboles caídos y dos postes afectados. Luján de Cuyo registró tres incidentes: dos árboles caídos y un cable derribado. En Las Heras se contabilizaron dos árboles caídos, mientras que en Lavalle hubo un árbol y un poste caídos.
Por su parte, Godoy Cruz informó la caída de un poste y en Rivadavia se registró una rama caída. Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la continuidad de las ráfagas y el avance del aire frío sobre Mendoza.