Entre el zonda y las multas: así se vivió la previa de Independiente en el Malvinas

Miles de hinchas coparon el Malvinas Argentinas para alentar a Independiente en una previa marcada por las multas.

Independiente Rivadavia vive una noche histórica y su gente lo hace sentir desde mucho antes del comienzo del partido. Miles de hinchas comenzaron a llegar temprano al estadio Malvinas Argentinas para acompañar al equipo en el último encuentro como local de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la previa también volvió a aparecer el malestar de muchos hinchas por las multas aplicadas tras el último partido.

partido de la lepra Maru Mena /MDZ

La expectativa es enorme y todo indica que será una de las convocatorias más importantes de la historia reciente del club. Familias, banderas, camisetas y caravanas azules coparon los alrededores del estadio durante toda la tarde, en una previa cargada de ilusión y entusiasmo.

La previa de Independiente en el Malvinas Argentinas La Lepra enfrenta un partido clave pensando en la clasificación a los octavos de final y el pueblo azul respondió con una movilización impactante, confiando en que el equipo pueda seguir haciendo historia en el torneo continental.

Desde temprano, los hinchas comenzaron a acercarse al Malvinas Argentinas para vivir una jornada que puede quedar marcada para siempre en la memoria del club.