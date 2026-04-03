Pronóstico en Mendoza: este sábado llega con viento, lluvias y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada inestable, con nubosidad, precipitaciones y un fuerte descenso térmico en toda la provincia.

El pronóstico prevé un sábado nublado, con descenso de la temperatura y algo inestable.

El pronóstico para este sábado en Mendoza anticipa una jornada mayormente nublada, con precipitaciones aisladas, viento y un marcado descenso de la temperatura. La máxima rondará entre los 17° y 23° y la mínima entre 12° y 14°, de acuerdo con distintos organismos.

Pronóstico en Mendoza: nubosidad, lluvias y cambio de temperatura La información de la Dirección de Contingencias Climáticas sostiene que este sábado se presentará mayormente nublado, con una importante baja de la temperatura y vientos moderados del sector sur de la provincia. Además, se esperan precipitaciones que afectarán principalmente al este y sudeste de la provincia.

En la misma línea, el Observatorio de Vientos de Mendoza (OVM) indicó que durante todo el día el cielo estará mayormente gris y algo ventoso, con precipitaciones aisladas y un marcado descenso térmico.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé nubosidad variable, con baja probabilidad de precipitaciones a lo largo del día y temperaturas máximas que se ubicarán muy por debajo de jornadas anteriores.

Cómo estará el tiempo en alta montaña En la zona cordillerana, el panorama será más estable, con cielo algo nublado y condiciones ventosas, aunque sin fenómenos significativos que compliquen la circulación.