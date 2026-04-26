Pronóstico para el domingo: viento fuerte, lluvias y tormentas en varias provincias

El pronóstico en Argentina marca un domingo con alerta naranja por vientos fuertes en el sur bonaerense.

Este domingo habrá múltiples alertas meteorológicas en Argentina, aunque el fenómeno más importante será el viento, explicó el pronóstico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias de nivel naranja y amarillo por ráfagas intensas, además de alertas por tormentas y lluvias en otras regiones.

La alerta naranja por viento alcanza al sur de la provincia de Buenos Aires. En esa zona se esperan fuertes vientos del sudoeste, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Alertas meteorológicas: Viento y tormentas en Argentina En tanto, la alerta amarilla por viento afecta al norte de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Chubut. Allí se prevén vientos del oeste y sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

mapa_alertas (2) Las alertas también incluyen tormentas en Misiones y lluvias en zonas costeras del sur del país.

Además, Misiones estará bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 70 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.