Pronóstico en Mendoza: baja levemente la temperatura este sábado

El pronóstico para este sábado 25 de abril en Mendoza anticipa una jornada marcada por nubosidad variable y un descenso de la temperatura con respecto al día viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Este día otoñal presentará una temperatura máxima de 17° y una mínima de 12°.

Por la mañana se prevé un cielo mayormente nublado, con algunas mejoras hacia la tarde, cuando el sol logrará asomar y las condiciones pasarán a estar parcialmente nubladas. Hacia la noche, la nubosidad volverá a intensificarse.

Por su parte, desde Contingencias Climáticas de Mendoza se advierte la posibilidad de precipitaciones aisladas en algunos sectores, acompañadas por vientos moderados del sector sur que luego rotarán al noreste. Estas condiciones refuerzan el carácter otoñal de la jornada y pueden generar variaciones en la sensación térmica.

En la zona de cordillera, el organismo provincial prevé cielo parcialmente nublado, sin fenómenos destacados. Esto implica que quienes planeen actividades en alta montaña deberán considerar cambios bruscos de temperatura y la presencia de viento.

Ciclo de Charlas MDZ inversiones Sociales Ciclo de Charlas MDZ arbolado público clima tiempo temperatura ciudad de mendoza La temperatura máxima de este sábado será de 17º, según el SMN. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico para los próximos días

El domingo 26 se espera una mínima de 8° y una máxima de 15°, con predominio de nubosidad y vientos moderados a fuertes que alcanzarán entre 23 y 31 km/h. El lunes 27 continuará con condiciones similares: cielo nublado en la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde, temperaturas entre 6° y 17°, y vientos más suaves del sector sur.