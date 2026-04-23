Mendoza, sin alertas: cómo estará el tiempo este viernes y durante el fin de semana
Si bien se espera una jornada agradable en Mendoza, el sábado comienzan a desmejorar las condiciones climáticas y se espera un fin de semana fresco.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 24 de abril una jornada agradable en Mendoza, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste rotando al sur: la mínima esperada es de 12ºC y la máxima de 25ºC.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: viento leve del sector sur entre las 13:00 y las 23:00, afectando a toda la provincia.
- Nubosidad: cielo parcialmente nublado en la zona Sur durante el día. Hacia la medianoche se observa nubosidad parcial en el departamento de La Paz.
- Alta Montaña: cielo despejado, con incremento de nubosidad en la zona Sur a partir de las 13:00, sin precipitaciones.
El pronóstico para los próximos días
El sábado se anticipa una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura, con probabilidad de precipitaciones aisladas y una máxima de 21ºC. En tanto que el domingo se espera que siga bajando la temperatura.
De momento, vale aclarar, no hay alertas del SMN en Mendoza.