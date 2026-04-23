Mendoza, sin alertas: cómo estará el tiempo este viernes y durante el fin de semana

Si bien se espera una jornada agradable en Mendoza, el sábado comienzan a desmejorar las condiciones climáticas y se espera un fin de semana fresco.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 24 de abril una jornada agradable en Mendoza, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste rotando al sur: la mínima esperada es de 12ºC y la máxima de 25ºC.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: viento leve del sector sur entre las 13:00 y las 23:00, afectando a toda la provincia.

viento leve del sector sur entre las 13:00 y las 23:00, afectando a toda la provincia. Nubosidad: cielo parcialmente nublado en la zona Sur durante el día. Hacia la medianoche se observa nubosidad parcial en el departamento de La Paz.

cielo parcialmente nublado en la zona Sur durante el día. Hacia la medianoche se observa nubosidad parcial en el departamento de La Paz. Alta Montaña: cielo despejado, con incremento de nubosidad en la zona Sur a partir de las 13:00, sin precipitaciones. El pronóstico para los próximos días El sábado se anticipa una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura, con probabilidad de precipitaciones aisladas y una máxima de 21ºC. En tanto que el domingo se espera que siga bajando la temperatura.

pronostico viernes1 El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.