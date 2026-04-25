Máximo Kirchner advirtió que si fuera por "los que ignoran a Cristina, Perón nunca hubiera vuelto a la Argentina"

El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a referirse a la situación del PJ y avivó la interna al apuntar contra los dirigentes que “ignoran la situación” de la ex presidenta Cristina Kirchner. "Entiendan lo que voy a decir acá con la mejor buena fe, cuando escucho a algunos compañeros que se llaman peronistas, ignorar la situación de quien fuera dos veces presidente, vicepresidenta de la Argentina, mi reflexión es esta: Perón que nunca hubiera vuelto a la Argentina y quizás nunca hubiera salido de la isla Martín García”, enfatizó Máximo Kirchner.

Y continuó: “El peronismo no es eso, el peronismo cuida a sus conducciones, el peronismo cuida a sus trabajadores y no da quorum para la reforma laboral”.

En un encuentro con dirigentes en Santa Fe, el hijo de la ex mandataria nacional destacó su conducción, más allá de estar presa: “Y que quede claro para algún distraído o distraída siempre estamos para sumar. Y la instrucción que tenemos de nuestra compañera, de nuestra conducción, porque nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner”.

“Pareciera que como no puede ir a elecciones, no puede ser la conducción. Se están valiendo aquellos con esos argumentos de cómo no puede ir a elecciones, no pueden conducir, se terminan valiendo de ese presidente que dijo que la metió presa en esta farsa que llamamos democracia en Argentina”, sostuvo.

A su vez, deslizó una línea y cargó contra aquellos que buscan reponer una nueva conducción en el Partido Justicialista: “¿Cómo puede ser que un presidente diga que metió presa a la presidenta del principal partido de oposición y muchos miren para otro lado, y estén discutiendo a ver quién es la conducción?”.

En otro tramo de la conferencia, el diputado indico que el actual superávit energético que atraviesa la Argentina fue consecuencia de las políticas tomadas por el peronismo, en donde mencionó la recuperación de Vaca Muerta y YPF.

“Fue el peronismo cuando recuperó Vaca Muerta, fue el peronismo cuando recuperó YPF, fue el peronismo cuando hizo impuesto a las grandes fortunas de los que más tienen, sin miedo, para que de ahí salieran los fondos para pedir un gasoducto. Porque si no, sinceramente, pareciera que todo pasa por generación espontánea y nadie sabe muy bien por qué.”

Del encuentro participaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri. También estuvieron presentes referentes provinciales y contó con la presencia de distintas autoridades del Partido Justicialista santafesino: su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.

Del encuentro participaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri. También estuvieron presentes referentes provinciales y contó con la presencia de distintas autoridades del Partido Justicialista santafesino: su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.

Ausencia en la primera reunión de Kicillof

En efecto, el estreno del cargo de Kicillof en el PJ bonaerense se da luego de que la diputada provincial de La Cámpora y ex intendente de Quilmes reabriera las heridas a través de un insidioso mensaje de chat contra el gobernador, que además incluyó un golpe bajo contra Bianco, que tuvo que ser operado de urgencia en Barcelona por una apendicitis.

En efecto, el estreno del cargo de Kicillof en el PJ bonaerense se da luego de que la diputada provincial de La Cámpora y ex intendente de Quilmes reabriera las heridas a través de un insidioso mensaje de chat contra el gobernador, que además incluyó un golpe bajo contra Bianco, que tuvo que ser operado de urgencia en Barcelona por una apendicitis.