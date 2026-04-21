Guerra abierta en el peronismo: Axel Kicillof estalló contra Máximo Kirchner por la emergencia alimentaria

La pelea interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner había entrado en un zona de paz en febrero de este año cuando el gobernador asumió como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Pero esa tregua se terminó en los últimos días y el lunes estalló por los aires con la diputa por la emergencia de los alimenos.

En las últimas semanas, Cristina Kirchner mantuvo una serie de reuniones y encuentros con distintos dirigentes donde volvió a vetar al gobernador Kicillof como candidato. El que contó detalles fue el periodista muy cercano a la expresidenta Horacio Verbitsky. "Apoyaría a cualquier otro candidato peronista que no sea Kicillof", dijo sobre la visión de Cristina Kirchner.

En paralelo, el gobernador dio una serie de entrevistas donde dejó entrever que parte del fracaso del Gobierno de Alberto Fernández se debía a que la expresidenta le intervenía el Gobierno. Se trata de una visión que cae muy mal en el entorno de Cristina porque consideran que lo que ocurrió fue absolutamente opuesto a ese planteo, que el fracaso se dio porque no se tomaron las advertencias del kirchnerismo.

"No nos puede pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar", comentó la semana pasada en un acto en la UBA.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y formoseño Gildo Insfran. El histórico formoseño, jefe político de José Mayans en el Senado, suelta de a poco a CFK

En ese contexto, el gobernador volvió a sufrir la presión interna de parte del kirchnerismo. El senador provincial Mario Ishii, encolumnado con el bando cristinista, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para declarar la Emergencia Alimentaria en toda la provincia. Esto implica que la Gobernación destine una serie de recursos a la repartición de alimentos.

La provincia de Buenos Aires, otra vez sin plata

La presentación de la iniciativa se da en un contexto particular para la provincia de Buenos Aires, ya que en las últimas semanas hubo varias reuniones con funcionarios de distintas áreas, y de los distintos sectores políticos, para informar que ya no queda plata para la administración provincial. Tanto es así que el Banco Provincia evalúa la toma de un nuevo préstamo.

Según los datos del Centro de Economía Política (CEPA), que lidera Hernán Letcher —uno de los economistas de referencia de Cristina Kirchner—, en marzo de 2026 la ejecución presupuestaria es un 30% menor a la del mismo mes de 2023. Y la principal perjudicada con esto fue la provincia de Buenos Aires.

Apertura de sesiones-PBA-Kicillof

Las partidas para la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios cayeron un 97% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires dejó de existir. El dinero que la Nación transfiere en puntos de coparticipación es cada vez menor, ya que cae la recaudación en todo el país. Entre todas las partidas que la Casa Rosada le recortó a Axel Kicillof más la caída de la recaudación, en la Gobernación aseguran que perdieron $23 billones desde que asumió Javier Milei. Solo en marzo de 2026 la caída de la coparticipación fue del 8%. Esto generó que todas las provincias argentinas recibieran unos $4,5 billones menos.

Qué dice el proyecto de Mario Ishii

En ese contexto, Ishii presentó en la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en toda la provincia de Buenos Aires por un plazo de 18 meses. La iniciativa, firmada por el vicepresidente primero del Senado bonaerense, apunta a garantizar el acceso a una alimentación adecuada para personas en situación de vulnerabilidad social, e instruye al Poder Ejecutivo a incrementar de forma inmediata las partidas destinadas a comedores escolares, servicios alimentarios, comedores comunitarios y programas de asistencia directa. Para sostener el gasto, el proyecto crea el Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria y establece que los montos se actualicen automáticamente cada dos meses conforme al índice de precios al consumidor.

Kicillof expuso junto al rector de la Unpaz y el intendente Mario Ishii Kicillof expuso junto al rector de la Unpaz y el intendente Mario Ishii

El texto no escatima en diagnóstico: en sus fundamentos, el senador kirchnerista describe un escenario de colapso social en el territorio bonaerense, agravado desde diciembre de 2023 por la devaluación, la liberación de precios y el ajuste fiscal. Cita datos que indican que el 91,7% de las familias argentinas se encuentran endeudadas, en muchos casos para poder comprar alimentos, y que más de 33.500 pymes y comercios cerraron durante 2024.

Dichos y contradichos en la interna bonaerense

Todo esto despertó la furia de los dirigentes cercanos a Kicillof. "Es un proyecto de La Cámpora que lo meten a través de Ishii para no quedar ellos como los que otra vez complican al gobernador", señaló a MDZ una de las personas que trabaja a diario con el gobernador.

Una de las cosas que más irrita es que más temprano, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "El Cuervo" Larroque, había presentado ante el Ministerio de Capital Humano una carta reclamando que se giren los fondos para los comedores y evitar una crisis alimentaria en la provincia.

La carta reclama financiamiento nacional para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria) y la revisión de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) para 2026. El ministerio que conduce Larroque argumenta que la provincia alberga aproximadamente el 38% de la población total del país y que, desde su creación en plena pandemia, el Programa MESA nunca recibió un solo peso de la Nación. Fue sostenido íntegramente con recursos provinciales. Para mantenerlo operativo, el gobierno bonaerense le pide a Pettovello un giro de $372.308.874.696.

La situación del SAE no es menos crítica según el documento. En 2025, la Nación aportó $77.523.380.480 al programa, muy por debajo de los $130.939.000.000 que había solicitado la provincia. Para 2026, con una inflación en alimentos que ronda el 30%, el ministerio estima que se necesitan aproximadamente $177.000.000.000 para sostener el mismo nivel de cobertura, pero la propuesta nacional solo contempla $80.883.953.100, un incremento nominal del 4%. La brecha acumulada con el SAE ya asciende, según el escrito, a $220.809.927.276.

Larroque, en respaldo de Axel Kicillof y con duras críticas contra Máximo Kirchner, su exaliado Foto: Archivo MDZ Larroque, en respaldo de Axel Kicillof y con duras críticas contra Máximo Kirchner, su exaliado Foto: Archivo MDZ

La carta llegó ese mismo lunes al Ministerio de Capital Humano, sellada y recibida en sobre cerrado, apenas horas antes de que Ishii presentara su proyecto en la Legislatura, lo que en el entorno del gobernador leen como una doble presión coordinada desde el cristinismo.

"Es increíble, no se entiende por qué nos meten ese proyecto en la Legislatura en vez de acompañar el reclamo de un ministro", plantean desde el campamento kicillofista. Y del otro lado, contestan: "Sería fantástico que dejaran de lamentarse y que se dedicaran a resolver los problemas de la gente".

Así las cosas, la interna que parecía haber menguado en su fuego más radioactivo retoma protagonismo al calor de una crisis alimentaria.