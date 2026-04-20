La Cámpora sigue perdiendo terreno en el peronismo: derrota en las elecciones de Misiones

Cristian Humada, del peronismo histórico misionero, le ganó a La Cámpora , encabezada por la exdiputada nacional Cristina Brítez. Humada es hijo del extinto gobernador Julio Humada (1987/1991). Los justicialistas votaron en Misiones tras 27 años, representando un momento histórico para la fuerza política que logró renovar sus autoridades.

Para muchos afiliados, la elección interna representó un momento histórico para la fuerza política, que logró renovar sus autoridades y fortalecer su estructura interna. La normalización de la estructura partidaria es un paso crucial que permitirá al PJ misionero, por ejemplo, participar de las elecciones provinciales y nacionales del año próximo.

La normalización de la estructura partidaria es un paso crucial que permitirá al PJ misionero, por ejemplo, participar de las elecciones provinciales y nacionales del año próximo.

"Un gran laburo de mucha gente, el peronismo necesitaba esto, que la conducción esté ratificada por los votos, estamos muy felices. Un gran equipo técnico y nuestra hermosa viejada peronista revivió", dijo Humada tras conocerse los resultados de los comicios internos.

"Tenemos que hacer muy fuerte al Partido Justicialista, ahora a laburar, trabajar y ¡viva Perón!", sostuvo finalmente el flamante presidente del PJ en Misiones.