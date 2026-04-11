El pedido de expulsión del Partido Justicialista ( PJ ) de Mendoza para dirigentes de La Cámpora entró en etapa de definiciones y, en los próximos días, avanzarán la discusión sobre la resolución del conflicto, que podría terminar con varios referentes del kirchnerismo fuera de la estructura partidaria.

A fines de enero, el Tribunal de Disciplina de ese sello recibió una denuncia por parte de un grupo de afiliados (en su mayoría ignotos, pero varios cercanos al peronismo sanrafaelino) contra algunos integrantes de la agrupación que en la provincia conduce Anabel Fernández Sagasti por haberse presentado a elecciones por fuera de la estructura partidaria y sin autorización.

El PJ de Mendoza define la expulsión de dirigentes de La Cámpora.

Los apuntados fueron candidatos a concejales en tres departamentos (Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael) en los que el kirchnerismo se separó del PJ y participó de los comicios con otro nombre.

Cómo sigue el proceso en el PJ

En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina concluyó con la etapa de presentación de pruebas y la digitalización de los expedientes. Los acusados fueron notificados durante el viernes y, posteriormente, se darán cinco días hábiles para la emisión de alegatos.

Desde el justicialismo indicaron que el procedimiento va a continuar acorde a reglamento, por lo que podría haber prórrogas para esta última fase. Terminado esto, se pasará a la "discusión sancionatoria" y, así, dictaminar una resolución.