El PJ mendocino, a fuego vivo: piden expulsar del partido a todos los candidatos de La Cámpora

La interna del peronismo explotó este viernes, con una nota formal que ingresó dirigida al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista en la que se solicita la expulsión de los candidatos de La Cámpora que irán por fuera de la estructura del PJ en las elecciones desdobladas del 22 de febrero.

El pedido, que ingresó por mesa de entradas pero recién en 48 horas hábiles llegará a manos de ese cuerpo colegiado, apunta contra todos los postulantes de la agrupación conducida por Anabel Fernández Sagasti. Se trata de Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Nadir Yasuff, Mariela Herrera, Roxana López, Sebastián Videla y Facundo Martín, que participan de los comicios.

Sin embargo, se espera que ingresen más solicitudes en las próximas horas con el objetivo de incluir a todos los integrantes de ese espacio que estén afiliados al PJ.

Días atrás, desde el justicialismo desmentían que se pensara avanzar con esa medida, a pesar del ruido interno que generó que el kirchnerismo compitiera con un frente aparte en los comicios. El mayor enojo se generó en San Rafael, ya que fue el único municipio conduccido por el peronismo en el que el dispositivo confirmó candidaturas.

Los otros dos departamentos son Rivadavia y Luján de Cuyo, aunque en el primero no integra la lista de postulantes al concejo ningún miembro de la organización.

Tras la decisión de La Cámpora de ir por fuera de la estructura del PJ para las elecciones desdobladas, explotó la interna del partido.

Anabel Fernández Sagasti junto a la legisladora Valentina Morán (con gorra) y la concejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco Foto: Prensa PJ

Asimismo, los ojos están puestos en primer lugar sobre Paloma Scalco, que es vicepresidenta segunda del PJ y va como candidata a concejal de Luján de Cuyo por el denominado "Frente Patria".

Cómo sigue el proceso en el PJ

A pesar del conflicto abierto que se generó tras la nota recibida en calle San Lorenzo de Ciudad, el proceso será largo y no se definirá antes del 22 de febrero.

En concreto, el espacio apuntado tiene 60 días para configurar su defensa, y el Tribunal de Disciplina cuenta con el mismo periodo para tomar una decisión, por lo que la interna continuará durante los próximos meses.