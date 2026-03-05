Vitivinicultura: el reclamo que planteará el PJ mendocino en la Vendimia

El Partido Justicialista ( PJ ) de Mendoza cuestionará fuertemente este fin de semana al oficialismo por la profundización de la crisis de la vitivinicultura y, junto a esto, marcará una línea de propuestas en el contexto de la Vendimia y, particularmente, en los discursos durante el desayuno de la Coviar.

La antesala la dieron este miércoles los bloques del peronismo en Diputados y en el Senado, con la presentación de proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector. La iniciativa había ingresado días atrás a la Legislatura y lleva la firma del jefe de la bancada justicialista en la Cámara Baja, Germán Gómez, del equipo de los hermanos Félix.

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) también dio un panorama sobre la problemática y advirtió en un informe que el pronóstico de cosecha lanzó una disminución promedio del 17% en la producción de vid, y sostuvo que, para revertir la tendencia negativa, es necesario "el crecimiento del poder adquisitivo del consumidor, financiamiento acorde a la realidad productiva, ampliación de otros productos como mosto, uva de mesa, pasas y exportaciones a granel principalmente de vino blanco".

El PJ de Mendoza presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en la vitivinicultura. Cuál será la línea que impulsarán los intendentes.

En concreto, la ley que impulsa el peronismo busca establecer la emergencia vitivinícola por dos años, con la posibilidad de una prórroga por doce meses. El objetivo es "atender y superar la emergencia, resguardando el trabajo rural, el arraigo territorial, la continuidad productiva y la identidad vitivinícola y exportadora de Mendoza, mediante instrumentos de ejecución directa orientados a sostener al eslabón primario y al entramado cooperativo".

Así, la norma propone crear un fondo provincial de emergencia y estabilización, determinar un "precio sostén provincial" y la "compensación directa al productor". Asimismo, se impulsan medidas de acceso al crédito, compra pública de subproductos vitivinícolas y herramientas de alivio fiscal.

vino barricas botellas estiba bodega (14) El PJ de Mendoza presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector vitivinícola. Cuál será la línea que impulsarán los intendentes. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En general, la propuesta apunta a equilibrar el mercado vitivinícola con algunas acciones que en otras ocasiones ya se habían aplicado en Mendoza, pero que actualmente no se han implementado.

En ese contexto, los intendentes peronistas buscarán remarcar la complejidad de la situación de esa actividad. Habitualmente, el momento para plantear críticas es en la previa y el post desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el evento que mayor presencia de la oposición reúne.

Con el plan de fortalecer al "peronismo que gobierna" en el proceso de reconfiguración que vive ese espacio, los jefes comunales apuntarán a conjugar cuestionamientos con el acompañamiento de una serie de propuestas.