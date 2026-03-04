Trabajadores del vino reclaman por los salarios, harán paro y denuncian una cartelización de la industria

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines ( FOEVA ) rompió la paritaria. Los trabajadores de la viña y las bodegas denunciaron que los empresarios les ofrecieron aumentos mensuales de 0,5% y 1% respectivamente, por lo que no solo decidieron bajarse de la mesa de negociación, sino que no trabajarán este viernes , en medio de la temporada de cosecha y a un día de la celebración de la Vendimia.

La paritaria comenzó con una oferta irrisoria: las cámaras consideraron pertinente aumentar un 1% mensual para trabajadores de bodegas y no aplicar ningún tipo de aumento salarial a los empleados de la viña . En una paritaria cuyo acuerdo pretendido se extiende por seis meses. Es decir, que los empleados de la viña no iban a recibir actualización alguna en ese periodo.

El sindicato reclamó mejoras y en una nueva mesa de negociación la oferta fue mantener el porcentaje para empleados de bodega y aumentar a un 0,5% la actualización para los empleados de viña. Los trabajadores, que en un principio pedían un piso del 3% para cada actividad, consideraron la oferta una "burla" y se bajaron de la paritaria.

"La cifra, más allá de ser totalmente insuficiente para el trabajador, es burlesca e irrisoria. Una risa. Te da la pauta de que la parte empresarial no tiene ganas de hacer paritaria y quiere imponer los números que les convengan", señaló Abraham Pereyra, representante sindical. Graficó lo que representaba el aumento para los empleados de la viña: "Al finalizar el acuerdo, ese trabajador estaría recibiendo aproximadamente 25.000 pesos de acá a seis meses. No le alcanza ni para comprar la botella de vino ".

Debido al fracaso en estas negociaciones, desde el sindicato señalaron que habrá un paro de trabajadores el próximo día viernes 6 , en la antesala a la Vendimia que justamente celebra la actividad. Sin embargo, el cronograma de actividades no se limita a ese día y también aprovecharán la celebración para visibilizar el reclamo.

Relataron que en este momento se manifiestan frente al aeropuerto, en el marco de la celebración de la Fiesta de la Cosecha, y también lo harán en el desayuno de la COVIAR el sábado y en el mismo Acto Central. "Esta fiesta es para darle a conocer al mundo lo que está pasando con la vitivinicultura, que mientras hay una fiesta tan linda, tan elegante para turistas, los trabajadores, los que cortan la uva, los que mueven las mangueras en las piletas de las bodegas, lo están padeciendo mucho".

Denunciaron cartelización y desmintieron la crisis del vino

Por su parte, Abraham Pereyra señaló que la crisis se explica a partir de una cartelización de la industria vitivinícola en pocas empresas influyentes. "En la actualidad hay 3 o 4 empresas gigantes que han monopolizado el mercado vitivinícola. Son las que deciden cuánto se les va a pagar a los trabajadores de viña, al de bodega, son las que deciden a qué precio se va a pagar la uva a los productores, cuánto le van a pagar al contratista", señaló.

"De esa manera, nucleando todo ese tipo de decisiones, se han beneficiado perjudicando a los productores chicos, a los contratistas y al último eslabón de la cadena que es el obrero de viña y de bodega", denunció.

En este sentido, señalaron que la oferta baja de incremento salarial fue argumentada por las empresas en la denominada crisis del vino. Pero desde el sector empresarial lo desmintieron. De hecho, negaron también que, producto del temor al sobre stock, vaya a quedar uva en los viñedos.

"Dicen que la oferta es en un contexto de supuesta crisis que no hay, porque la excusa era que va a quedar uva en las viñas, en las fincas, y eso no está pasando ni va a pasar. Las fincas se siguen cosechando, las bodegas se siguen llenando, siguen moliendo, la producción sigue igual. Hay una caída del consumo, pagan muchos impuestos, si. Pero el nivel de crecimiento que han tenido estas 3 o 4 empresas es grande y son las que definen cuánto se les paga a las distintas actividades. Ellos se han enriquecido y ha quedado de lado todo el resto de la vitivinicultura, donde los más dañados son los obreros", cerró.