Por primera vez, los trabajadores de viñas y bodegas reclamaron en la Fiesta de la Cosecha

Los trabajadores reclamaron este miércoles por la noche por mejoras salariales, ya que los sueldos básicos son de $500.000.

Trabajadores protestaron en el ingreso a la Fiesta de la Cosecha

Por primera vez, los trabajadores de viñas y bodegas se manifestaron en el ingreso de la Fiesta de la Cosecha. Un importante grupo de persona se manifestó en el ingreso al predio del aeropuerto para pedir mejoras salariales, ya que los sueldos básicos son de $500.000.

protesta de trabajadores vitvinicolas Los trabajadores nucleados en SOEVA y FOEVA se apostaron en el portón uno y, con bombos y cánticos, reclamaron mejoras salariales. Los representantes sindicales aseguraron que los sueldos básicos rondan los $500.000 y que con ítems llegan a los $700.000.

Además, aseguraron que no conviene hacer horas extra porque no hay diferencia en el salario.

"Estamos reclamando por un sueldo digno" Fabián Postizzi, Secretario General de SOEVA (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) en Godoy Cruz, Mendoza, habló con MDZ: