Seguí en vivo la Fiesta de la Cosecha 2026 y el show de Las Pelotas

El presentación de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza en la Fiesta de la Cosecha, el plato fuerte de la noche.

Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026.

Marcos García/MDZ

En su 25° aniversario, la Fiesta de la Cosecha ofrece un concierto impactante: se trata de la primera vez que Las Pelotas -invitados especiales del espectáculo- se presentan en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

El espectáculo central es conducido nuevamente por el maestro Gustavo “Popi” Spatocco, el responsable de la dirección musical, los arreglos sinfónicos y, además, compositor de la música para celebrar los 25 años de la Fiesta de la Cosecha.

La Fiesta de la Cosecha 2026 en vivo

La Fiesta de la Cosecha es organizada por el Fondo Vitivinícola, junto al Gobierno de Mendoza -a través de sus áreas de Cultura y Turismo-, Aeropuertos Argentina 2000, Municipalidad de Ciudad de Mendoza, Municipalidad de Guaymallén y Municipalidad de Las Heras.

Las mejores imágenes de la Fiesta de la Cosecha 2026

Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026

