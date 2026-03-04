Bodegas de Argentina impulsa un agasajo de Vendimia en el Espacio Arizu

El sábado 7 de marzo a las 12:30 horas se realizará el tradicional almuerzo de la vitivinicultura argentina llamado "Agasajo de Bodegas de Argentina". Se va a llevar a cabo en el Espacio Arizu, de Godoy Cruz.

El evento es un encuentro de camaradería en el que empresarios y referentes de la industria se reúnen para analizar e intercambiar opiniones sobre la situación actual, además de disfrutar de los mejores vinos de la Argentina acompañados por un excelente servicio gastronómico.

Asisten también ejecutivos de todas las industrias proveedoras de la vitivinicultura y de organizaciones de diversos rubros de Mendoza y el país, autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, diplomáticos y medios de comunicación.

Los asistentes podrán disfrutar de etiquetas de vinos de bodegas socias de la cámara, que acompañarán el catering. Además, se estarán difundiendo los tips del consumo responsable de vino a través del programa Wine in Moderation.

En este año particularmente se contará con la presencia del presidente de UIA, Unión Industrial de Mendoza. Este acontecimiento se realiza desde el inicio mismo de la Fiesta Nacional de la Vendimia , en el año 1936, y a lo largo de los años ha evolucionado en su formato y en su contenido.

Historia del Agasajo de Bodegas de Argentina

Con el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el año 1936, comenzó a realizarse un almuerzo, organizado por los empresarios de la industria vitivinícola, pertenecientes en su momento, al Centro de Bodegueros de Mendoza.

El primero de ellos se hizo en la Bodega Escorihuela y asistió el Presidente Agustín Pedro Justo.

Por largo tiempo se denominó “Almuerzo de las Fuerzas Vivas” y en otras oportunidades “Banquete de la Vendimia”. Al mismo asisten gobernantes, invitados y empresarios.

Durante una época el Presidente del Centro de Bodegueros trataba de expresar la opinión de los distintos sectores de la economía provincial no sólo del sector vitivinícola, por ello lo de “Fuerzas vivas”.

Evolución

En los primeros años de la década del ´80 el Centro de Bodegueros de Mendoza comienza a expresar su propia opinión y el “Almuerzo de las Fuerzas Vivas” pasa a ser el “Almuerzo del Centro de Bodegueros de Mendoza o de la Vitivinicultura”.

Así es que desde hace más de treinta años la reunión que se realiza el sábado de la Vendimia, evento organizado por el Centro de Bodegueros en su momento, hoy lo realiza Bodegas de Argentina, continuadora de aquél.

Desde el año 1994 el nombre cambió a “Agasajo de la Vendimia” y el cambio no fue sólo de nombre, sino de características, acorde con lo que ocurría en la vitivinicultura.

El acontecimiento que en un principio estaba conformado por largas mesas con comensales sentados esperando los discursos, dio lugar a una organización moderna y confortable, en la que los asistentes pueden circular con comodidad, de manera de poder intercambiar palabras con decenas de asistentes.

A partir del 2018, se llama "Agasajo de Bodegas de Argentina", de manera de darle mayor entidad y representatividad al evento de la vitivinicultura argentina.

Hoy en día el Agasajo de Bodegas de Argentina, además de ser el gran evento empresarial de la vitivinicultura argentina, es un gran espacio de promoción de la industria nacional. La significancia y trascendencia de la reunión quedan de manifiesto con la cantidad y representatividad de sus asistentes y la importante presencia de medios de difusión provinciales y nacionales.

El Agasajo

El almuerzo de Vendimia siempre tuvo un fuerte contenido empresarial, también con la presencia de destacados referentes de gobierno y de la política.

A través de su historia, el desarrollo del acto ha estado en relación, como es lógico, con las características de cada cosecha y de los diferentes gobiernos y la situación que vivía la vitivinicultura año a año.

Pero cualquiera haya sido la coyuntura del momento, el Agasajo de Bodegas de Argentina ha sido y sigue siendo el gran evento empresarial y político de la vitivinicultura nacional y en especial de Mendoza, principal provincia productora de vinos argentinos en la que se pone de manifiesto "la voz" de la vitivinicultura en el discurso de su presidente. Dicho discurso representa los logros del sector, las necesidades del sector, los desafíos, y los reclamos y reconocimientos hacia las políticas públicas nacionales y provinciales en un marco de extremo respeto y camaradería.

Representatividad del organizador

Bodegas de Argentina es una entidad empresaria nacional que asocia a empresas (más de 200 bodegas y alrededor de 50 empresas proveedores de la industria) de todas las provincias vitivinícolas del país, que trabaja en todos los eslabones de la cadena vitivinícola con la participación de sus empresas socias. Sus verticales de trabajo son: Sustentabilidad, Enoturismo, Comex, Mercado Interno, en consecuencia, el Agasajo también se ha convertido en una reunión que excede largamente el marco provincial.

Cada año se cuenta con la presencia de visitantes de otras provincias y extranjeros que concurren para compartir un momento grato y sobre todo apreciar una de las muestras de vinos más amplia que se pueda reunir en el país. En definitiva el Agasajo de Bodegas de Argentina, es hoy una notable vidriera de la vitivinicultura en ocasión de los festejos vendimiales.

Acto abierto

Un dato importante es que el Agasajo de Bodegas de Argentina siempre fue un acto abierto al público en general. Basta con adquirir la tarjeta para asistir, no hace falta invitación especial ni pertenecer a actividades vitivinícolas. De esta manera, se ha convertido en uno de los encuentros de este tipo más democráticos y pluralistas que se puedan organizar.