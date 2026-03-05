Saldo negativo de la tarjeta SUBE: cuál es el límite en marzo y cómo funciona
En marzo de 2026 sigue vigente el saldo negativo de la tarjeta SUBE. Cuáles son los topes por transporte y cómo se descuenta el crédito.
Aunque el boleto aumentó en las últimas actualizaciones tarifarias, los usuarios del transporte público todavía cuentan con una red de respaldo: el saldo negativo de la tarjeta SUBE. En marzo de 2026, el sistema sigue permitiendo viajar sin crédito suficiente, dentro de límites definidos según cada medio.
El mecanismo funciona como un préstamo automático que se activa al momento de validar el pasaje. Si el saldo disponible no alcanza, el sistema autoriza el viaje y descuenta el importe en la próxima recarga.
¿Cuánto saldo negativo permite la SUBE en marzo 2026?
Los topes varían según el transporte:
- Hasta -$1.200 en colectivos de todo el país, subtes porteños y transporte fluvial en el Delta bonaerense.
- Hasta -$650 en trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur).
- Hasta -$480 en la línea Urquiza, mientras continúa el proceso de modernización tecnológica de sus molinetes.
Estos límites están atados al valor vigente del boleto y pueden modificarse si se actualizan las tarifas.
Cómo consultar el saldo y cuánto se puede cargar
El máximo que admite una tarjeta SUBE es de $40.000 de saldo positivo. El estado puede verificarse desde la app oficial, la plataforma “Mi SUBE” o en terminales automáticas de carga.
El sistema descuenta automáticamente el monto adeudado cuando se realiza una nueva recarga.
Tarifa Social y descuentos combinados
Además del saldo negativo, continúan vigentes los beneficios para sectores específicos. La Tarifa Social mantiene un descuento del 55% para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.
El beneficio se aplica automáticamente al utilizar una tarjeta registrada y validada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
También sigue activa la Red SUBE, que reduce el costo en combinaciones de colectivos, trenes y subtes realizadas dentro de un plazo de dos horas.
En un contexto de subas tarifarias, el saldo negativo se consolida como una herramienta clave para evitar que la falta momentánea de crédito impida viajar.