Saldo negativo de la tarjeta SUBE: cuál es el límite en marzo y cómo funciona

Aunque el boleto aumentó en las últimas actualizaciones tarifarias, los usuarios del transporte público todavía cuentan con una red de respaldo: el saldo negativo de la tarjeta SUBE . En marzo de 2026, el sistema sigue permitiendo viajar sin crédito suficiente, dentro de límites definidos según cada medio.

El mecanismo funciona como un préstamo automático que se activa al momento de validar el pasaje. Si el saldo disponible no alcanza, el sistema autoriza el viaje y descuenta el importe en la próxima recarga.

El saldo negativo de la SUBE te permite viajar si no llegaste a cargar la tarjeta. Foto: Archivo MDZ

Existen varias opciones para cargar la tarjeta SUBE y acreditar el pago Foto: Archivo MDZ

Estos límites están atados al valor vigente del boleto y pueden modificarse si se actualizan las tarifas.

El máximo que admite una tarjeta SUBE es de $40.000 de saldo positivo. El estado puede verificarse desde la app oficial, la plataforma “Mi SUBE” o en terminales automáticas de carga.

El sistema descuenta automáticamente el monto adeudado cuando se realiza una nueva recarga.

Tarifa Social y descuentos combinados

Además del saldo negativo, continúan vigentes los beneficios para sectores específicos. La Tarifa Social mantiene un descuento del 55% para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

El beneficio se aplica automáticamente al utilizar una tarjeta registrada y validada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

También sigue activa la Red SUBE, que reduce el costo en combinaciones de colectivos, trenes y subtes realizadas dentro de un plazo de dos horas.

En un contexto de subas tarifarias, el saldo negativo se consolida como una herramienta clave para evitar que la falta momentánea de crédito impida viajar.