Mendoza, bajo doble alerta meteorológica y frío: qué departamentos se verán afectados
El pronóstico para Mendoza indica tormentas fuertes en varios departamentos y nevadas persistentes en sectores de la cordillera.
El domingo Mendoza tendrá una jornada muy distinta a la del sábado. Habrá un marcado descenso de la temperatura y condiciones adversas en distintos puntos de la provincia. La máxima será de 17° y la mínima de 10°, en un día claramente más frío que los anteriores.
La jornada se presentará mayormente nublada, con vientos algo fuertes del sector sur. Pero lo más relevante pasa por la doble alerta amarilla emitida por el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Alerta por tormentas y nevadas en Mendoza
La primera alerta amarilla corresponde a tormentas y abarca el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, San Rafael y General Alvear. Según se informó, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante lluvia en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superarse de forma puntual.
La segunda alerta amarilla está vinculada a nevadas y afectará la zona cordillerana de Malargüe y San Rafael. Allí se esperan nevadas persistentes, con acumulados estimados entre 15 y 40 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados en algunos sectores. En las zonas más bajas, en tanto, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia o de una mezcla de lluvia y nieve. Así, Mendoza cerrará el fin de semana con un panorama mucho más inestable y con un frío que volverá a sentirse con fuerza.