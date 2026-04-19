Mendoza, bajo doble alerta meteorológica y frío: qué departamentos se verán afectados

El pronóstico para Mendoza indica tormentas fuertes en varios departamentos y nevadas persistentes en sectores de la cordillera.

El domingo Mendoza tendrá una jornada muy distinta a la del sábado. Habrá un marcado descenso de la temperatura y condiciones adversas en distintos puntos de la provincia. La máxima será de 17° y la mínima de 10°, en un día claramente más frío que los anteriores.

La jornada se presentará mayormente nublada, con vientos algo fuertes del sector sur. Pero lo más relevante pasa por la doble alerta amarilla emitida por el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

mapa_alertas (1) La zona cordillerana sur de Mendoza está en alerta por nevadas.

Alerta por tormentas y nevadas en Mendoza La primera alerta amarilla corresponde a tormentas y abarca el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, San Rafael y General Alvear. Según se informó, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante lluvia en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superarse de forma puntual.