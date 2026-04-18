Mendoza presentó un relevamiento clave sobre emprendedores: perfil, desafíos y proyecciones

El Ministerio de Producción de Mendoza dio a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterización de Emprendedores 2025, un relevamiento realizado en conjunto con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas ( DEIE ) que analiza el funcionamiento del ecosistema emprendedor provincial a partir de 563 casos.

El informe busca aportar información detallada sobre perfiles, motivaciones, financiamiento y perspectivas de crecimiento, con el objetivo de servir como base para el diseño de políticas públicas orientadas al sector.

“Este es un relevamiento que no se ha hecho nunca. La caracterización de los emprendedores nos permite saber hacia dónde dirigir los fondos y qué políticas son más efectivas. Lo que no se mide, no se puede mejorar”, señaló el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Entre los principales datos, el estudio indica que el 58,8% de las personas emprendedoras son varones y el 41,2% mujeres. Además, más del 70% tiene entre 31 y 50 años y el 56,7% cuenta con estudios superiores, lo que refleja un nivel de formación elevado.

En términos territoriales, la mayor concentración de emprendimientos se registra en el Gran Mendoza , especialmente en Capital, Godoy Cruz y Guaymallén, mientras que el Sur provincial también muestra una presencia relevante, con San Rafael como uno de los polos destacados.

Motivaciones y sectores predominantes

El deseo de independencia aparece como el principal motivo para emprender (48,8%), seguido por la pasión por un proyecto (34,6%) y la necesidad económica (26,5%).

En cuanto a la actividad, la industria manufacturera concentra el 30,8% de los emprendimientos, seguida por el sector servicios y el comercio, lo que evidencia una diversidad en la matriz productiva.

Financiamiento y proyecciones a futuro

El relevamiento señala que el 74,8% de los emprendimientos se financia con recursos propios, lo que expone la necesidad de ampliar el acceso a herramientas de financiamiento.

A pesar de ello, el informe refleja expectativas positivas: el 70% proyecta aumentar su producción en los próximos cinco años y el 66,7% considera posible exportar en ese período.

“Los datos obtenidos no solo fortalecen la toma de decisiones del Estado, sino que también aportan transparencia y previsibilidad”, indicó Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas.

El informe completo