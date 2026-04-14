En marzo Mendoza registró la mayor inflación del año: fue de 3,6%

Según el informe difundido por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, en marzo Mendoza registró una inflación de 3,6%. En argentina, según el Indec, el índice se ubicó en 3,4%.

La tercera medición del año de la inflación en Mendoza cerró con un 3,6%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este martes un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este resultado marca un leve rebote con respecto a febrero, cuando la inflación fue de 2,5%.

Un dato a destacar es que la cifra registrada en la provincia se volvió a situar por encima del promedio nacional, que según el Indec fue de 3,4%.

DEIE IPC Marzo 2026 1 DEIE Teniendo en cuenta los números de 2026, Mendoza registra una variación acumulada de 9,4%, cifra que marca la sumatoria de los valores correspondientes a enero (3%), febrero (2,5%) y marzo (3,6%).

En términos interanuales, Mendoza registró un acumulado de 33%. Dicho número es el resultado de la sumatoria de la inflación de los últimos 12 meses, desde abril de 2025 hasta marzo de 2026. Si se pone el foco en la evolución mensual de la inflación en ese período, se puede observar que ésta fue del 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, el 2,7% de noviembre, 2,8% en diciembre, 3% en enero, 2,5% en febrero y el 3,6% de marzo.

DEIE IPC Marzo 2026 2 ¿Qué rubro fue el que tuvo un mayor aumento? De acuerdo al documento difundido por la DEIE, el salto en la inflación estuvo impulsado principalmente por el rubro "Educación" (5,3%), seguido de "Indumentaria" (5,1%). Lego se ubicó "Alimentos y bebidas" (4,2%), "Otros bienes y servicios" (3,7%), "Vivienda y servicios básicos" (3,5%), "Transporte y comunicaciones" (2,7$), "Atención médica y gastos para la salud" (2,2%), "Esparcimiento" (1,9%), "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (1,7%).