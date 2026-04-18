Pocho Sosa fue declarado vecino destacado de Ciudad de Mendoza en un show artístico inolvidable

Aplausos, lágrimas y acordes inolvidables fueron protagonistas de una gran tarde en la plazoleta Vélez Sarfield de la Ciudad de Mendoza porque todo se vistió de gala para rendirle el tributo definitivo a una leyenda viviente: Pocho Sosa . Entre versiones rockeras, carteros sorpresa y una marea de artistas que nadie se quiso perder, el artista más querido de la provincia recibió el calor de su gente en un evento que quedará grabado en la historia de la capital mendocina.

La placa con el nombre de uno de los artistas más queridos de Mendoza.

La tarde arrancó con una gran sorpresa para los sentidos: los integrantes del Coro de la Ciudad aparecieron entonando Otoño en Mendoza a capella mientras caminaban hacia el escenario. Pocho, acompañado por su mujer Pochi Zimmermann, sus hijos y nietos, no podía creer lo que veía. Pero el bombazo artístico llegó cuando el músico Don Torres tomó el micrófono y dejó a todos boquiabiertos con una versión rockera del himno mendocino.

El cierre fue un momento único donde vecinos y artistas consagraron el pilar de la identidad cultural cuyana.

La puesta en escena fue total. El actor Darío Anís, caracterizado como un cartero de época, fue el hilo conductor de una narrativa sensible que repasó la vida de Sosa: desde aquel joven de 16 años que agarró la guitarra por primera vez durante un reposo médico, hasta el artista consagrado que brilló en el Salón Dorado de la OEA.

pocho sosa destacado mendoza (6) Pocho Sosa junto a personas que le entregaron su cariño. Prensa Ciudad

El intendente Ulpiano Suarez encabezó el acto junto a figuras como Diego Gareca y Gabriela Testa, pero la verdadera protagonista de la gestión fue Nancy Linares, la vecina que movió cielo y tierra para que este espacio lleve el nombre del cantor. "Has recibido tantos reconocimientos, pero hoy estamos aquí compartiendo junto a tus hijas y tus nietos", expresó Nancy en una gran muestra de afecto que representó a todo el barrio.

pocho sosa destacado mendoza (7) El cartero interpretado por Darío Anís leyó fragmentos que recorrieron la vida y obra del emblemático artista mendocino. Prensa Ciudad

La jornada cerró con una postal de antología: referentes como Juanita Vera, Los Cumpas, Fabiana Cacace y muchos más, se unieron para cantar Todo cambia. Pocho Sosa, que siempre se definió como "guitarrero" antes que guitarrista, terminó rodeado de una marea humana que confirmó lo que todos ya sabían: su voz es el patrimonio vivo de una Mendoza que no olvida a sus referentes.