Jonatan Viale destrozó a Manuel Adorni y reveló un fuerte dato: "El fiscal no..."

Jonatan Viale no dudó en criticar duramente al jefe de Gabinete tras la explicación que dio en una entrevista y compartió una sorpresiva información.

Manuel Adorni generó una enorme polémica luego de presentar su declaración jurada y las declaraciones que realizó en una entrevista con LN+. Los periodistas salieron a cruzarlo duramente y, por supuesto, que Jonatan Viale no dudó en criticarlo.

"Muy lógico, eh... Ganó US$300.000 dólares con Bitcoin en 2013, pero decidió vivir humildemente hasta que fue funcionario", comenzó diciendo el periodista de TN en su programa de radio que sale al aire por Radio Rivadavia.

Además, agregó: "El que construyó esta historia no la armó bien... Decidió salvar su pescuezo de la cárcel y él sabe perfectamente que nadie con dos dedos de frente le puede creer esto".

Jonatan Viale fulminó a Manuel Adorni Jonatan Viale no se guardó nada y destrozó a Manuel Adorni: "Explicación burda y ordinaria" "Esta explicación tan burda, tan vulgar, tan ordinaria, tan precaria y tan desprolija que acaba de ensayar. Adorni puede decir lo que quiera, pero no sé si el fiscal le creyó; es más, no le creyó", comentó Jonatan Viale.