Suspenso y nostalgia: así es lo nuevo de la trapera argentina Saramalacara

Sara Azul Froján , más conocida por su nombre artístico Saramalacara , presentó el video de “Tenemos piel”, que forma parte de su segundo álbum de estudio “Mataderos”, con el que le rinde homenaje al barrio bonaerense que la vio crecer.

El clip salió a la luz el miércoles 10 de junio y contó con la dirección de Cruz Larrosa y Ripbort en Exaltación de la Cruz. En el video, se retrata a un grupo de amigos que se reúne en un espacio rural para participar en un juego donde la confianza y el azar se ponen a prueba.

El video construye un universo de suspenso y amenaza, con referencias al cine de terror psicológico y a directores como Lars Von Trier, Harmony Korine y Gaspar Noé. Esta pieza audiovisual sigue la línea de los trabajos previos de la artista, incluyendo los backrooms liminales de “MÁS FELIZ”, los bosques de “DARKSOULS”, los paisajes urbanos de “HUMO” y los frigoríficos de “SEÑAL DE DIOS”, consolidando la continuidad de un universo narrativo propio.

Saramalacara incorpora también elementos de la película francesa 13 Tzameti, apropiándose de su imaginario para expandirlo dentro de MATADEROS. El video enfatiza la atmósfera y la tensión de los vínculos entre los personajes, priorizando la sensación de amenaza por sobre la resolución de la trama, en sintonía con la propuesta estética del álbum.

La producción sonora del track estuvo a cargo de Ojivolta, DJH y GENT!, quienes trasladan al plano musical la tensión que se observa en las imágenes. “TENEMOS PIEL” se integra al álbum - lanzado el 9 de abril- como uno de los capítulos donde la fragilidad emocional convive con la energía cruda que atraviesa la obra, reforzando la narrativa conceptual que Saramalacara ha desarrollado en MATADEROS.

Así es Mataderos, el nuevo álbum de Saramalacara

MATADEROS, grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, explora territorios emocionales y geográficos que incluyen barrio, memoria, internet y ambición, estableciendo un mapa conceptual de la obra de Saramalacara. Este segundo álbum suma a sus trabajos previos, como Heráldica (2024) y eclips3 (2022), construyendo un lenguaje musical y visual que combina trap, cloud rap, hyperpop y elementos performáticos.

El recorrido de la artista incluye colaboraciones y proyectos experimentales que refuerzan su proyección internacional, como la participación de Hatsune Miku y Yung Beef en Heráldica y su presentación con un videojuego y un bautismo conceptual. Su reciente firma con Interscope Records amplía su alcance sin modificar la identidad narrativa centrada en la relación entre música, territorio y cultura digital sudamericana.

Con “TENEMOS PIEL”, Saramalacara consolida un capítulo adicional dentro de MATADEROS, ampliando la exploración audiovisual y musical de su obra. El lanzamiento del video mantiene la línea de sus anteriores videos de “EN LA OCULTA”, “CREO QUE NOS PODEMOS IR” y “DESPACIO”, y refuerza la consistencia de un universo que continúa en expansión.